Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sber-otkroet-pervyy-v-rossii-institut-iskusstvennogo-intellekta
«Сбер» откроет первый в России институт искусственного интеллекта
34
/
/

Сегодня в 11:31

«Сбер» откроет первый в России институт искусственного интеллекта

Институт планируют открыть в Москве в январе 2021 года. Научным руководителем института станет Юрген Шмидхубер. Этого швейцарского ученого немецкого происхождения считают пионером искусственного интеллекта (ИИ).

С конца 1980-х годов Шмидхубер работает в Институте по изучению искусственного интеллекта Далле Молле (IDSIA) в Лугано. Ученый также возглавляет компанию Nnaisense, которая разрабатывает крупномасштабные нейронные сети для автоматизации бизнеса.

Создаваемый в Москве институт рассчитывает привлекать ведущих ученых в ИИ-области — как отечественных, так и зарубежных. На первом этапе институт будет академическим, его работа будет направлена на «симбиоз фундаментальных исследований и их ориентацию в прикладные направления деятельности человечества», пояснили в «Сбере».

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наука #технологии #сбербанк #искусственныйинтеллект
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 24 ноября: вегетарианский фуд-холл в Москве и мобильный отель для путешествий
961
Акция для предпринимателей от «Сбербанка»
876
Winter White Party в Нью-Йорке
1107