«Сбер» откроет первый в России институт искусственного интеллекта

Институт планируют открыть в Москве в январе 2021 года. Научным руководителем института станет Юрген Шмидхубер. Этого швейцарского ученого немецкого происхождения считают пионером искусственного интеллекта (ИИ).

С конца 1980-х годов Шмидхубер работает в Институте по изучению искусственного интеллекта Далле Молле (IDSIA) в Лугано. Ученый также возглавляет компанию Nnaisense, которая разрабатывает крупномасштабные нейронные сети для автоматизации бизнеса.

Создаваемый в Москве институт рассчитывает привлекать ведущих ученых в ИИ-области — как отечественных, так и зарубежных. На первом этапе институт будет академическим, его работа будет направлена на «симбиоз фундаментальных исследований и их ориентацию в прикладные направления деятельности человечества», пояснили в «Сбере».

Источник: rb.ru