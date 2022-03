Лионель Месси и Роналдиньо воссоединились в новой рекламе компании Pepsi Play to Inspire.

Наряду с легендарным бразильцем и семикратным обладателем «Золотого мяча» Месси в рекламе также снялись чемпион мира Поль Погба и самая титулованная английская футболистка на сегодняшний день Люси Бронз.

В дополнении к ролику играет музыка от Монтелла Джордана на его классическую песню 90-х This Is How We Do It с вокалом Say Mo в треке.

Источник: newtimes.kz