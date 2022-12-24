Саудовская Аравия построит восьмиугольный город на воде. Он станет крупнейшей плавучей конструкцией

В Саудовской Аравии собираются построить плавучий город Оксагон восьмиугольной формы.

Город расположится на Красном море и будет выполнять функции порта и логистического центра. Выбранное для него место позволит извлекать преимущества из судоходства, проходящего через Суэцкий канал.

Большая часть построек Оксагона будет на воде, что сделает эту часть города самой крупной плавучей конструкцией в мире. Внутри Оксагона расположатся заполненные водой площади, соединенные небольшими каналами. А еще там будет круизный терминал и центр океанографических исследований.

К 2030 году в нем должны будут проживать 90 000 жителей. Площадь основной застройки составит 48 квадратных километров, а вся энергия, потребляемая Оксагоном, будет из возобновляемых источников.

Источник: daily.afisha.ru