Саудовская Аравия построит инновационный горнолыжный курорт в своем городе будущего

В городе будущего Neom, который строит Саудовская Аравия, появится круглогодичный горнолыжный курорт — первый в Персидском заливе. Он расположится в 50 километрах от Красного моря.

Курорт построят на высоте 2400 метров над уровнем моря, в регионе, где находится горный хребет с самыми высокими пиками в стране.

В этом месте температура опускается ниже нуля только несколько раз за зиму. Среднегодовая температура в горах примерно на 10 градусов ниже, чем в других регионах Саудовской Аравии.

Площадь горнолыжной деревни составит почти 60 квадратных метров. Она будет состоять из шести отдельных районов, каждый — со своим предназначением. Например, в одной части расположатся апартаменты, шале и другие помещения для размещения гостей.

Из отелей будет открываться вид на горы и озеро. Пятизвездочные гостиницы будут оборудованы панорамными окнами, у каждого гостя будет персональный дворецкий.

В дневное время в деревне будут открыты горнолыжные трассы разного уровня сложности. Помимо этого, туристы смогут открыть для себя множество других видов спорта, таких как спуск на дельтапланах и скалолазание.

Ночью горнолыжная деревня будет превращаться в «центр развлечений на открытом воздухе». Авторы проекта обещают постоянно проводить различные мероприятия, включая недели моды, световые шоу, концерты мировых звезд и кинофестивали.

Кататься на склонах можно будет круглый год: снежный покров будет сохраняться благодаря поддержанию температурного режима и искусственному оснежению. Тем не менее, основной зимний катальный сезон будет с декабря по март, в этот период также можно покататься на коньках.

Строительство горнолыжного курорта Trojena создатели Neom планируют завершить к 2026 году. Спустя три года он должен стать одной из основных арен Зимних Азиатских игр, которые в 2029 году принимает Саудовская Аравия.