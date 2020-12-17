Самый популярный проект Netflix в 2020 году — детское шоу Cocomelon

Детский сериал «Cocomelon: Песни для детей» пользовался наибольшей популярностью среди подписчиков Netflix в 2020 году. К такому выводу пришла компания Reelgood, отслеживающая, какие проекты входили в топ-10 стрим-сервиса в течение года. Передача для дошкольников, впервые запущенная на YouTube, набрала наибольшее количество очков. Она чаще других оказывалась на первых местах десятки.
Топ-20 самых популярных проектов Netflix выглядит следующим образом:
Cocomelon — 572 балла
«Офис» — 438 баллов
«Ход королевы» — 431 балл
«Король тигров» — 382 балла
«Озарк» — 377 баллов
«Внешние отмели» — 344 балла
«Академия «Амбрелла» — 320 баллов
«Неразгаданные тайны» — 310 баллов
«Кобра Кай» — 299 баллов
«Слепая любовь» — 297 баллов
«Аватар: Легенда об Аанге» — 295 баллов
«Всеамериканский» — 266 баллов
«Шиттс Крик» — 253 балла
«Призраки усадьбы Блай» — 241 балл
«Рэтчед» — 228 баллов
«13 причин почему» — 225 баллов
«Эмили в Париже» — 207 баллов
«Босс-молокосос: Снова в деле» — 207 баллов
«Пол — это лава» — 202 балла
«Джеффри Эпштейн: Грязный богач» — 202 балла
Источник: kinopoisk.ru