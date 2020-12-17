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Самый популярный проект Netflix в 2020 году — детское шоу Cocomelon
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Сегодня в 11:44

Самый популярный проект Netflix в 2020 году — детское шоу Cocomelon

Детский сериал «Cocomelon: Песни для детей» пользовался наибольшей популярностью среди подписчиков Netflix в 2020 году. К такому выводу пришла компания Reelgood, отслеживающая, какие проекты входили в топ-10 стрим-сервиса в течение года. Передача для дошкольников, впервые запущенная на YouTube, набрала наибольшее количество очков. Она чаще других оказывалась на первых местах десятки.

Топ-20 самых популярных проектов Netflix выглядит следующим образом:

Cocomelon — 572 балла

«Офис» — 438 баллов

«Ход королевы» — 431 балл

«Король тигров» — 382 балла

«Озарк» — 377 баллов

«Внешние отмели» — 344 балла

«Академия «Амбрелла» — 320 баллов

«Неразгаданные тайны» — 310 баллов

«Кобра Кай» — 299 баллов

«Слепая любовь» — 297 баллов

«Аватар: Легенда об Аанге» — 295 баллов

«Всеамериканский» — 266 баллов

«Шиттс Крик» — 253 балла

«Призраки усадьбы Блай» — 241 балл

«Рэтчед» — 228 баллов

«13 причин почему» — 225 баллов

«Эмили в Париже» — 207 баллов

«Босс-молокосос: Снова в деле» — 207 баллов

«Пол — это лава» — 202 балла

«Джеффри Эпштейн: Грязный богач» — 202 балла

Источник: kinopoisk.ru

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