Самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, компания realme, представила в Казахстане новый смартфон — realme 9 4G

Это первый смартфон в мире, внешний вид которого выполнен с помощью голографического дизайнерского решения. Это яркие новые цвета корпуса, которые переливаются на солнце, благодаря покрытию из шести нанослоев.

Номерная линейка смартфонов realme уже завоевала сердца потребителей по всему миру.

Это не первая прорывная инновация в истории номерной линейки realme — ранние модели уже побеждали за инновационный дизайн. Это и флуоресцентный дизайн realme 8 Pro, и Light Shift дизайн смартфона realme 9 Pro.





Кроме инновационного дизайна, новый смартфон realme 9 4G оснащен инновационной камерой 108 Мп на базе процессора ISOCELL HM6 от Samsung.

Новейшая технология NonaPixel Plus позволяет объединять 9 пикселей, стоящих рядом, обеспечивает превосходную яркость фотографий, улучшает общее поглощение света. Даже при слабом освещении, фотография на realme 9 4G, обеспечивает более лучшую цветопередачу,а технология мультисемплинга сглаживает очертания фотографии, даже если объект находится далеко.





Смартфон realme 9 4G — это революционное удобство использования, от голографического дизайна и тонкого корпуса 7,99 мм, до встроенного в дисплей сканера отпечатка пальцев.

Высокую производительность смартфона обеспечивает 6-нанометровый процессор Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Продолжительную работу — массивная батарея 5000 мАч и быстрая зарядка Dart Charge 33 Вт.





realme 9 4G — практичное и стильное решение для использования в работе, учебе и серфинга в социальных сетях.

О бренде realme

realme — глобальная компания, которая развивает и меняет рынок смартфонов и AIoT-продуктов, искусственного интеллекта и интернета вещей. Благодаря продуктам realme, передовые технологии становятся доступнее для широкой аудитории.Бренд был основан Скаем Ли 4 мая 2018 года в Национальный день молодежи Китая.Устройства realme служат наглядным примером технологического и дизайнерского переосмысления возможностей в своих продуктовых категориях и ценовых сегментах.

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