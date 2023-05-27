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Самый большой флаг Казахстана развернули в Финляндии
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Главный

Сегодня в 10:19

Самый большой флаг Казахстана развернули в Финляндии

В финском Тампере делегация Казахстанской федерации хоккея вместе с болельщиками развернули самый большой флаг Казахстана в поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира 2027 года.



Источник: inform.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.