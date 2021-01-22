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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Самым популярным приложением для iPhone в России стал TikTok
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Сегодня в 11:01

Самым популярным приложением для iPhone в России стал TikTok

TikTok стал самым популярным приложением российского App Store в 2020 году.

Лидером среди бесплатных мессенджеров в России стал Telegram, а среди сервисов доставки еды — Delivery Club.

Источник: incrussia.ru

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#iphone #приложения #tiktok
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