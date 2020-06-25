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Самым мощным компьютером в мире признан японский Fugaku
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Сегодня в 09:09

Самым мощным компьютером в мире признан японский Fugaku

Японский Fugaku осуществляет в 2,8 раза больше вычислительных операций в секунду, чем суперкомпьютер из США Summit от IBM, который в тысячу раз быстрее, чем обычный компьютер, и был лидером рейтингов последние годы.

Япония остается небольшим игроком на рынке суперкомпьютеров. Для сравнения, на Китай в списке Топ-500 приходится 226 систем, на США — 114. В последний раз японская машина лидировала в рейтинге в 2011 году — тогда «золото» смог взять K Supercomputer.

В основе Fugaku лежат около 150 тысяч процессоров на «смартфонной» архитектуре ARM. Подавляющее большинство других суперкомпьютеров из Топ-500 полагается на чипы Intel и AMD, изначально предназначенные для ПК.

Ожидается что в следующем году Fugaku может еще расширить свои вычислительные возможности, хотя к тому времени на сцену должен выйти еще один тяжеловес Aurora на базе процессоров Intel Sapphire Rapids-SP и графических ускорителей Intel Ponte Vecchio с потенциалом в 1 эксафлопс.

Источник: zakon.kz

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#технологии #япония #рейтинг #fugaku #суперкомпьютер
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