Самым мощным компьютером в мире признан японский Fugaku

Япония остается небольшим игроком на рынке суперкомпьютеров. Для сравнения, на Китай в списке Топ-500 приходится 226 систем, на США — 114. В последний раз японская машина лидировала в рейтинге в 2011 году — тогда «золото» смог взять K Supercomputer.
В основе Fugaku лежат около 150 тысяч процессоров на «смартфонной» архитектуре ARM. Подавляющее большинство других суперкомпьютеров из Топ-500 полагается на чипы Intel и AMD, изначально предназначенные для ПК.
Ожидается что в следующем году Fugaku может еще расширить свои вычислительные возможности, хотя к тому времени на сцену должен выйти еще один тяжеловес Aurora на базе процессоров Intel Sapphire Rapids-SP и графических ускорителей Intel Ponte Vecchio с потенциалом в 1 эксафлопс.
Источник: zakon.kz