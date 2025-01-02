Самые яркие победы спортсменов из Центральной Азии в 2024 году

В 2024 году страны Центральной Азии, как всегда, показали впечатляющие спортивные достижения на международной арене, укрепив свои позиции в различных видах спорта. Главными достижениями спортсменов стали медали Олимпийских игр. Рассказываем, какие таланты сделали 2024 год знаковым для спортивной истории Центральной Азии.





Казахстан





Казахстан завершил Олимпийские игры 2024 года в Париже с семью медалями.

Золотую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов, одержавший победу в категории до 60 килограммов. Серебряные медали завоевали гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзовыми призерами стали стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, дзюдоист Гусман Кыргызбаев, а также боксерша Назым Кызайбай.

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира U20 в Испании и победил на чемпионате мира до 23 лет в Албании.

Ержет Жарылкасын выиграл золото чемпионата Азии, одолев японца Аяте Сузуку, двукратного бронзового призера чемпионатов Азии, в категории до 63 килограммов.

Анар Бурашева стала первой казашкой, покорившей Эверест в рамках экспедиции Kazakh Everest Team.

На V Всемирные игры кочевников Казахстан занял первое место в медальном зачете с 112 медалями: 43 золотыми, 32 серебряными и 37 бронзовыми.

Казахстанская федерация бокса стала членом World Boxing. Внесены изменения в регламент, включая новые весовые категории и правила судейства.

Виталий Щиголев выиграл золото чемпионата четырех континентов по конькобежному спорту в Японии.

Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу в легком весе.

Казахстанские гимнасты победили на Кубке мира в Венгрии.

Кыргызстан





Игры в Париже стали самыми успешными для Кыргызстана по количеству медалей — два серебра и четыре бронзы. Три спортсмена пополнили свою коллекцию второй олимпийской медалью: Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова. До этих Игр ни один спортсмен в истории Кыргызстана не завоевывал две медали на Олимпиаде. Впервые в истории Олимпийских игр Кыргызстан получил медаль в боксе.

Мунарбек Сейитбек уулу — пятикратный чемпион Кыргызстана и бронзовый призер чемпионата мира в Ташкенте. Впервые в истории Кыргызстана завоевал серебро Олимпийских игр 2024 в категории до 57 килограммов.

На чемпионате мира среди юношей по борьбе в категории до 55 килограммов Курсантбек Исаков одержал три победы, включая полуфинал с результатом 10:2 против представителя США.

Сборная Кыргызстана по кок бору победила в финале Всемирных игр кочевников в Астане, обыграв Казахстан со счетом 10:4.

Карим Юсупов стал чемпионом мира по ММА в Ташкенте, победив украинца Ивана Перемчука в финале.

Федерация бокса Кыргызстана стала членом международной организации World Boxing.

Эдуард Кубатов установил мировой рекорд, взойдя на пик Манаслу без кислорода как самый возрастной альпинист.

Чынгыз Алканов стал первым кыргызстанцем, преодолевшим 480 километров Enduroman Arch to Arch из Лондона в Париж бегом, вплавь и на велосипеде.

Узбекистан





Для Узбекистана Олимпиада 2024 года также стала исторической: страна завоевала 8 золотых медалей, что стало рекордом для страны. В общей сложности узбекские спортсмены привезли 13 медалей.

Золотые медали завоевали:

— Диёра Келдиёрова — дзюдо

— Улугбек Рашитов, таэквондо WT

— Разамбек Джамалов, вольная борьба

— Хасанбой Дусматов, бокс

— Абдумалик Халоков, бокс

— Асадхуджа Муйдинхуджаев, бокс

— Лазизбек Мулложоно, бокс

— Баходир Жалолов, бокс.

Паралимпийские игры в Париже стали самыми успешными в истории страны. Суммарно Узбекистан выиграл 26 медалей — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых, завоевав 13 место среди 168 делегаций.

Нодирбек Абдусатторов победил Магнуса Карлсена на Superbet Rapid & Blitz Poland и выиграл турнир Prague Masters.

Абдукодир Хусанов — футболист сборной Узбекистана и «Ланса» стал номинантом награды Golden Boy-2024.

Мухаммадали Уринбоев стал первым футболистом Узбекистана, арендованным клубом Английской Премьер-лиги.

Таджикистан





Олимпийские игры 2024

На Олимпийских играх 2024 года в Париже таджикистанские спортсмены завоевали три бронзовые медали. Призерами стали дзюдоисты Сомон Махмадбеков и Темур Рахимов, а также боксер Давлат Болтаев.

Молодой таджикский борец Мухиддин Асадуллоев выиграл золото на юношеском чемпионате Азии 2024 в Южной Корее.

Шестнадцатилетний футболист Мухаммад Назриев установил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах сборных под эгидой FIFA. Он забил 14 мячей в матче сборной Таджикистана против сборной Гуама.

Виктория Киселева стала первой таджичкой, завоевавшей золото на турнире Hong Kong Asian Open-2024 в дзюдо.

Футболистка женской сборной Таджикистана Джонона Курбонова подписала контракт с немецким клубом MSV Duisburg Frauen. Талант таджикской футболистки заметили в Германии и пригласили в команду, в которой она будет играть до конца сезона.

Туркменистан





Туркменский борец Алп Арслан Бегенджов стал первым в истории страны чемпионом молодежного первенства мира U-20 по вольной борьбе. Этот исторический успех был достигнут на турнире в испанском городе Понтеведра.

Туркменский спортсмен Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд в толчке в весовой категории до 102 килограммов на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Испании. 20-летний штангист поднял штангу весом 216 килограммов, превзойдя предыдущий рекорд на 1 килограмм.

На юношеском чемпионате мира по ушу в Брунее туркменские спортсмены завоевали золото и три бронзы. На чемпионате Азии в Макао — серебро и три бронзы.

На чемпионате мира по джиу-джитсу, проходившем в греческом городе Ираклион, туркменские спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.