​​​​​​​Самые популярные кинофестивали в мире, куда могут попасть молодые режиссеры

Статуэтка и международное признание – это то, о чем мечтает каждый творец. Подготовили для вас список самых популярных международных кинофестивалей, где молодые режиссеры хотят поучаствовать.



Европа





Венецианский кинофестиваль

Действующий кинофестиваль с самой долгой историей. Фестиваль впервые был проведен в 1932 году и с тех пор Венецианская Мостра проводится ежегодно. Жюри конкурса основной программы выдают призы и кубки не только за сценарий и исполнение роли, но и за дебютную работу. Также есть приз молодым кинематографистам, который выдается режиссерам от 18 до 25 лет, а также награды за лучший игровой и документальный фильм в программе «Горизонты» и схожие призы в конкурсе игровых и анимационных короткометражных фильмов.





Каннский кинофестиваль





Международный кинофестиваль, который проводится с 1946 года. Сегодня даже участие в кинофестивале считается престижным и интерес к программе, участникам и гостям кинофестиваля не утихает. На фестивале особое место занимают секция короткометражного кино в основной конкурсной программе, программа «Особый взгляд» за отличие от других, «Синефондасьон» для студентов-режиссеров и приз «Золотая камера» за лучший дебют.





Берлинский кинофестиваль Berlin International Film Festival





Один из наиболее популярных кинофестивалей, наряду с Каннским и Венецианским. Начиная с 1951 года, проводится ежегодно. За всю историю фестиваля, в нем были представлены работы режиссеров из разных стран. На кинофестивале награждаются лучшие короткометражные фильмы, приз от FOPRESSI, особые премии жюри и другие награды.





Кинофестиваль в Локарно





Значимый международный кинофестиваль, который проводится в Швейцарии с 1946 года. Кинопоказы проводятся одновременно в десяти кинозалах, а самые важные фильмы показываются на Пьяцца Гранде. На фестивале есть конкурсная программа «Леопарды будущего», в которой награждают лучший международный короткометражный фильм, конкурс современных режиссеров с призами молодым режиссерам.





Международный кинофестиваль в Карловых Варах





Ежегодный чешский кинофестиваль, который впервые был проведен в 1946 году. В основной конкурсной программе участвуют художественные и документальные полнометражные фильмы, среди них в отдельном конкурсе картины из стран СНГ, Восточной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Также у них есть программа внеконкурсных показов, где показывают студенческие картины и работы, которые отличаются своей формой и содержанием.





Wiz Art





Международный фестиваль короткометражных фильмов. Ежегодно проводится во Львове с 2008 года. Фестиваль основала организация Wiz Art, с тех пор украинский фестиваль служит площадкой объединения кинематографистов со всего мира. Награды делятся на национальный и международный конкурсы. Есть отдельная награда — Гран-при — номинация лучшему режиссеру и приз зрительских симпатий.





США





Оскар





Эта одна из самых известных и престижных премий мира. Трансляцию церемонии вручения в Лос-Анджелесе смотрят миллионы людей по всему миру. Награда была учреждена в 1929 году Луисом Майером, главой студии Metro-Goldwyn-Mayer. Помимо известных номинаций, есть и «Лучший фильм на иностранном языке», лучший художественный, анимационный и документальный короткометражный фильмы и другие.





Кинофестиваль «Сандэнс»





Национальный американский кинофестиваль независимого кино. Он проводится с 1985 года в городе Парк-Сити. Идея кинофестиваля принадлежит некоммерческому институту «Сандэнс», цель которого —поддержка молодых и независимых режиссеров в сфере театра и кино. На кинофестивале выдаются награды режиссерам, призы короткометражным картинам, разделенным на международный игровой, американский игровой, неигровой и анимационный фильмы и другие.





Международный кинофестиваль в Сан-Франциско





Считается старейшим американским кинофестивалем, который проводится каждый год. Впервые был проведен в 1957 году Ирвингом Левиным. Тогда на экранах Сан-Франциско были показаны зарубежные, в том числе и азиатские фильмы. Всего 15 номинаций. Главный приз — Золотые ворота за лучший документальный, короткометражный игровой, анимационный, телевизионный игровой и документальный, а также награды от FIPRESSI и другие.





СНГ





Московский международный кинофестиваль





Кинофестиваль считается вторым старейшим кинофестивалем в мире и впервые был проведен в Москве в 1935 году. После чего был длительный перерыв с 1941 по 1959 год. Начиная с 1999 года, фестиваль стал ежегодным мероприятием. По программе фестиваля участники могут получить призы за лучшую режиссерскую работу, за лучший фильм конкурса документального, короткометражного кино и отдельные награды от жюри FIPRESSI, Российской кинокритики, Федерации киноклубов и от зрителей.





Кинотавр





Российский кинофестиваль впервые был проведен в Сочи в 1990 году по инициативе кинокритика и продюсера Марка Рудинштейна и известного актера Олега Янковского. А с 2011 года на кинофестивале могут принимать участие зарубежные картины. Номинации фестиваля: призы за лучшую режиссуру, женскую, мужскую роли, операторскую работу, сценарий, музыку к фильму, дебют, короткий метр и главный приз.





Южная и Восточная Азия





Шанхайский кинофестиваль





Самый крупный кинофестиваль международного уровня в Китае. Фестиваль проводится с 1993 года, а в 2001 году он стал ежегодным мероприятием. Главный приз — Золотой Кубок, который вручается в номинациях за лучший полнометражный фильм, режиссуру, мужскую и женскую роль, операторскую работу, документальный и анимационный фильмы, сценарий, музыку, грим. Также есть специальная награда от жюри.





Кинофестиваль в Токио





Ежегодное мероприятие, берущее свое начало с 1985 года. Международный и единственный японский кинофестиваль, который получил аккредитацию FIAPF. Приз лучшим членам съемочной команды за художественный вклад в фильм, специальная награда от жюри, приз зрительских симпатий и Tokyo SakuraGrand Prix. Также в программе есть разделы, посвященные зарубежному, азиатскому и отдельно японскому кино.





Индийский международный кинофестиваль





История одного из наиболее ценных азиатских кинофестивалей начинается с 1952 года с поддержки индийского правительства. Мероприятие проводится в штате Гоа ежегодно с 2004 года. Номинации фестиваля: Серебряный Павлин лучшему фильму, режиссеру, актеру, специальная награда от жюри и другие.