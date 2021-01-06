Самые ожидаемые фильмы и сериалы 2021 года

В этом году обещают выход тех фильмов, которые не вышли в прокат в 2020. Однако в списке ожидаемых кинолент можно найти новые истории Бонда и экранизацию знаменитых комиксов Марвел.







«Дюна»

Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где обитают разные существа, но ее главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.





«Черная вдова»

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Черной вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.





«Чудо-женщина 1984»

Новая история о Чудо-женщине будет происходить в 1984 году. Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд просит Чудо-женщину защитить его от женщины-кошки Гепарды, которая очень на него зла. В качестве награды за услугу Лорд обещает при помощи одного артефакта из своей большой коллекции магических штуковин воскресить Стива Тревора.





«King’s man: Начало»

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянутым в тайный мир шпионов и убийц.





«Не время умирать»

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.





«Топ Ган: Мэверик»

Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Впереди — неопределенность, за спиной — призраки прошлого.





«Вечные»

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.





«Матрица 4»

Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.









Сериалы

«Ванда Вижн»

Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так.





«Локи»

Сериал рассказывает о приключениях самого веселого персонажа вселенной — Локи. Он хочет навсегда изменить историю человечества, а для этого использует тессеракт — кубообразный сосуд камня пространства, содержащий безграничную силу. События сериала развиваются после событий фильма «Мстители: Финал».





«Сокол и Зимний солдат»

Сэм Уилсон примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки, в свою очередь, готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.





«Соколиный глаз»

Соколиный глаз готов уйти на покой, но сперва он должен найти себе подходящую замену, поэтому начинает тренировать нового Соколиного глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.