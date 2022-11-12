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Samsung запускает IT-школы в регионах Казахстана
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Сегодня в 11:08

Samsung запускает IT-школы в регионах Казахстана

Во время форума Digital Bridge 2022 Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Samsung Electronics. Одним из пунктов сотрудничества является развитие человеческого капитала в сфере IT.

Ранее Samsung уже запускали свои IT-школы — в КазНУ им. Аль-Фараби и Astana IT University. В октябре компания открыла еще две школы на базе региональных технопарков.

Теперь в университете имени К. Жубанова в городе Актобе, и в молодежном центре Талдыкоргана пополнятся ряды владеющих языками программирования Python и анализа данных, а еще умеющих разрабатывать мобильные приложения на Java в Android studio.

Курсы будут длиться четыре и девять месяцев соответственно. Обучение бесплатное. Сейчас в этих школах обучаются 400 человек.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #it #samsung #школы #digitalbridge
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