Samsung Week: неделя крутых подарков, призов, кэшбеков и скидок

Samsung объявляет о запуске акционной недели супервыгодных покупок, в течение которой вы можете стать обладателем передовых устройств и техники компании на невероятно привлекательных условиях!

Если вы планировали порадовать себя инновационной новинкой от Samsung, но по каким-то причинам откладывали приобретение до текущего момента, то вы — везунчик! И вот, почему.

В случае если сумма вашей покупки составит 500 000 тенге или больше, вы автоматически получаете промокод на сумму 100 000 тенге в качестве подарка от Samsung, а это значит еще больше приятных покупок!

Приобрели складной смартфон Galaxy Z Fold4 или Flip4? Получите в подарок функциональные умные часы Galaxy Watch4! В бонус к инновационному портативному проектору The Freestyle прилагается представитель самой популярной мобильной линейки Samsung — Galaxy A53. Счастливые покупатели смартфонов Galaxy S22 | S22+ или игрового монитора Odyssey G7 станут также владельцами беспроводных наушников GalaxyBuds, конечно же, без дополнительной платы.

Формируете кухню своей мечты? Это ваша акция! Ведь приобрести холодильник семейства Bespoke сейчас можно со скидкой 15%, да еще и получить панели в подарок, а при покупке варочной панели кухонная вытяжка предоставляется бесплатно.

Мало? Получите еще дополнительную скидку в 10% при оплате с помощью Samsung Pay. Еще? Пожалуйста, повышенный кэшбек Samsung Rewards в размере 3%!

Акция Samsung Week уже началась и продлится по 1 ноября.

С подробными условиями кампании можно ознакомиться на сайте Samsung.







