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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Samsung Week: неделя крутых подарков, призов, кэшбеков и скидок
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27.01.2022

Samsung Week: неделя крутых подарков, призов, кэшбеков и скидок

Samsung объявляет о запуске акционной недели супервыгодных покупок, в течение которой вы можете стать обладателем передовых устройств и техники компании на невероятно привлекательных условиях!

Если вы планировали порадовать себя инновационной новинкой от Samsung, но по каким-то причинам откладывали приобретение до текущего момента, то вы — везунчик! И вот, почему.

В случае если сумма вашей покупки составит 500 000 тенге или больше, вы автоматически получаете промокод на сумму 100 000 тенге в качестве подарка от Samsung, а это значит еще больше приятных покупок!

Приобрели складной смартфон Galaxy Z Fold4 или Flip4? Получите в подарок функциональные умные часы Galaxy Watch4! В бонус к инновационному портативному проектору The Freestyle прилагается представитель самой популярной мобильной линейки Samsung — Galaxy A53. Счастливые покупатели смартфонов Galaxy S22 | S22+ или игрового монитора Odyssey G7 станут также владельцами беспроводных наушников GalaxyBuds, конечно же, без дополнительной платы.

Формируете кухню своей мечты? Это ваша акция! Ведь приобрести холодильник семейства Bespoke сейчас можно со скидкой 15%, да еще и получить панели в подарок, а при покупке варочной панели кухонная вытяжка предоставляется бесплатно.

Мало? Получите еще дополнительную скидку в 10% при оплате с помощью Samsung Pay. Еще? Пожалуйста, повышенный кэшбек Samsung Rewards в размере 3%!

Акция Samsung Week уже началась и продлится по 1 ноября.

С подробными условиями кампании можно ознакомиться на сайте Samsung.


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#технологии #samsung #акции #розыгрыш
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.