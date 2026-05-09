Samsung стала второй в мире азиатской компанией-триллионером

Стоимость Samsung превысила $1 триллион на фоне высокого спроса на полупроводники и ИИ-чипы.



Стоимость компании достигла около $1,56 триллиона. На фоне этого акции Samsung значительно выросли, а южнокорейский индекс Kospi показал заметный рост.

Эксперты связывают успех компании с активным развитием направления искусственного интеллекта и изменением бизнес-стратегии Samsung.

Также сообщается, что компания постепенно сокращает направление бытовой техники и телевизоров на рынке материкового Китая. Samsung планирует сосредоточиться на более технологичных сферах, включая производство чипов, мобильных устройств и медицинского оборудования.

Ранее одним из ключевых рынков для бренда был Китай, однако в последние годы конкуренция со стороны местных производителей значительно усилилась.