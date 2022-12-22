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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Samsung сделает выгодные подарки экологически сознательным казахстанцам
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Вчера в 14:00

Samsung сделает выгодные подарки экологически сознательным казахстанцам

Samsung Electronics запустила экологическую кампанию «Мир, который мы любим», в рамках которой жители и гости Алматы смогут стать экологически сознательнее и поучаствовать в розыгрыше умного портативного проектора The Freestyle.

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На первом этаже ТРЦ Dostyk Plaza появилась уникальная интерактивная бренд-зона Samsung, погружающая в атмосферу живой природы. Здесь вас встретит огромный и дружелюбный снежный барс, отдыхающий у подножия гор, среди пушистых елей. Его даже можно осторожно погладить. А особенность бренд-зоны в том, что она собрана из картонных упаковок телевизоров Samsung Smart TV!

Гостей эко-площадки ждет множество полезных знаний об окружающей среде и развлекательных активностей. Промоутеры расскажут и покажут вам, как подарить картону вторую жизнь, смастерить полезные в быту поделки, и подарят шоперы — фирменные эко-сумки от Samsung.

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Вы также получите промокод со скидкой на покупку ТВ или аудиотехники Samsung и возможность стать счастливым обладателем многофункционального, удобного проектора The Freestyle, с помощью которого сможете наслаждаться любимыми фильмами у себя дома с эффектом кинотеатра! Чтобы стать участником розыгрыша этой крутой новинки, нужно лишь сфотографироваться на фоне бренд-зоны и выложить фото в своем Instagram с хэштегом #SamsungEcoTv, отметить официальный аккаунт @samsungkz и заполнить форму у промоутеров. Кампания будет длиться до 8 января, а победитель розыгрыша будет выявлен до середины февраля 2023 года.

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Новая акция Samsung «Мир, который мы любим» напоминает согражданам о важности уменьшения отходов и вклада каждого из нас в защиту окружающей среды. Сама компания использует переработанные материалы в производстве, от картонных упаковок до телевизоров и аксессуаров. Samsung также стремится расширить эко-привычки в повседневной жизни своих пользователей и делится инструкциями по созданию полезных домашних предметов из упаковок от ТВ.

Станьте и вы частью эко-кампании Samsung, поучаствуйте в активностях бренд-зоны.


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#технологии #экология #природа #samsung #компании
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.