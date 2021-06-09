Samsung разработала эластичный дисплей, который крепится на запястье и измеряет пульс

Samsung продолжает эксперименты с гибкими экранами. На этот раз исследователи из SAIT представили растягиваемый OLED-дисплей, который отслеживает и выводит информацию о биометрических процессах.

Инженеры интегрировали в конструкцию специальные датчики сердечного ритма, заявив о 30-процентной эластичности. Устройство напоминает пластырь, который легко крепится к коже.

Технология позволяет измерять биометрические данные в течение длительного времени без необходимости снимать устройство, когда вы спите или тренируетесь — пластырь ощущается как часть вашей кожи. Вы также можете проверять свои данные прямо на экране, не передавая их на внешнее устройство.

Технология находится на ранней стадии разработки, но в Samsung предполагают, что уже скоро ее можно будет использовать для поддержки систем мониторинга здоровья, особенно в носимых медицинских изделиях. Пока же разработчики планируют постепенно увеличивать разрешение экрана, растяжимость и точность измерений.

Источник: vc.ru