Samsung представила новые устройства экосистемы Galaxy для работы и развлечений

— смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
— универсальные планшеты для продуктивной работы и творчества Tab S7 и S7+
— премиальное носимое устройство с расширенными функциями для мониторинга состояния здоровья Galaxy Watch3
— стильные и эргономичные наушники с превосходным качеством звука Galaxy Buds Live
— смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2.
Все устройства и сервисы Samsung безупречно работают вместе, потому что объединены в экосистему Galaxy. Возможности новых Galaxy Note20 расширяются при использовании смартфонов с другими гаджетами: Galaxy Tab S7 и Tab S7+, Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live. С помощью бесшовного взаимодействия всех устройств экосистемы можно работать в режиме многозадачности, дольше играть и общаться с близкими, следить за здоровьем в реальном времени.
Все представленные новинки поступят в продажу в Казахстане в ближайшие недели.
Для желающих стать первыми обладателями смартфонов Galaxy Note20 (256 Гб), Galaxy Note20 Ultra (256 Гб и 512 Гб) открывается предзаказ с 5 по 21 августа. Покупателям по предзаказу Samsung приготовила подарок — умные часы Galaxy Watch3, модель с диаметром 41 мм. Продажи смартфонов серии Galaxy Note20 стартуют 28 августа.
О доступности устройств Galaxy Z Fold2 будет сообщено дополнительно.
Более подробная информация о новинках доступна на официальном новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.