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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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samsung-predstavila-novye-ustroystva-ekosistemy-galaxy-dlya-raboty-i-razvlecheniy
Samsung представила новые устройства экосистемы Galaxy для работы и развлечений
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Сегодня в 12:07

Samsung представила новые устройства экосистемы Galaxy для работы и развлечений

Samsung Electronics представила пять мобильных устройств:

— смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra

— универсальные планшеты для продуктивной работы и творчества Tab S7 и S7+

— премиальное носимое устройство с расширенными функциями для мониторинга состояния здоровья Galaxy Watch3

— стильные и эргономичные наушники с превосходным качеством звука Galaxy Buds Live

— смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2.

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Все устройства и сервисы Samsung безупречно работают вместе, потому что объединены в экосистему Galaxy. Возможности новых Galaxy Note20 расширяются при использовании смартфонов с другими гаджетами: Galaxy Tab S7 и Tab S7+, Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live. С помощью бесшовного взаимодействия всех устройств экосистемы можно работать в режиме многозадачности, дольше играть и общаться с близкими, следить за здоровьем в реальном времени.

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Все представленные новинки поступят в продажу в Казахстане в ближайшие недели.

Для желающих стать первыми обладателями смартфонов Galaxy Note20 (256 Гб), Galaxy Note20 Ultra (256 Гб и 512 Гб) открывается предзаказ с 5 по 21 августа. Покупателям по предзаказу Samsung приготовила подарок — умные часы Galaxy Watch3, модель с диаметром 41 мм. Продажи смартфонов серии Galaxy Note20 стартуют 28 августа.

О доступности устройств Galaxy Z Fold2 будет сообщено дополнительно.

Более подробная информация о новинках доступна на официальном новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.

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#технологии #samsung #новое #устройства #galaxy
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