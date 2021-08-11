Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z и наушники Galaxy Buds2

Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, сообщает официальный новостной портал Samsung Newsroom Kazakhstan.







Предзаказ в Казахстане — с 16 августа по 17 сентября, предоплата в размере 50 тысяч тенге либо 100% стоимости покупки. По традиции Samsung дарит покупателям по предзаказу крутые подарки:

— стильный чехол

— метку для поиска вещей SmartTag

— защиту экрана в течение года в рамках сервиса Samsung Care+.





Участники программы Trade-in могут получить скидку до 500 тысяч тенге + защиту экрана в течение года.





Z Fold3 — для тех, кто ищет идеальное устройство для продуктивной работы и ярких развлечений, он имеет 7,6-дюймовый Infinity Flex Display дисплей и теперь поддерживает S Pen — это означает, что можно пользоваться любимыми функциями стилуса на складном экране. Насладитесь еще более плавной прокруткой и быстрым взаимодействием с устройством, благодаря адаптивной частоте обновления Super Smooth 120 Гц — теперь как на основном, так и на внешнем экране.

Z Fold3 имеет более изящный, тонкий и легкий дизайн, чем Galaxy Z Fold2, и доступен в трех цветах: черном, зеленом и серебристом.

Z Fold3 и Z Flip3 защищены от влаги по стандарту IPX8, изготовлены из самых прочных алюминия и стекла Corning® Gorilla® Glass Victus™. Оба смартфона имеют инновационную растягивающуюся защитную пленку на основном дисплее, благодаря которой экран стал на 80% прочнее, чем на предшественниках.

Z Fold3 получил новую технологию камеры под дисплеем: благодаря минимуму пикселей над отверстием камеры, Z Fold3 обеспечивает цельное пространство для ваших приложений. Экран стал на 29% ярче и при этом энергоэффективнее!





Обладатели Z Flip3 могут выразить свое «я», благодаря смелым цветовым решениям, элегантному дизайну, премиальным функциям, новым стильным чехлам с кольцами и ремешками. А благодаря новейшим функциям камеры, пользователи могут делать еще более потрясающие селфи без рук в режиме Flex или делать быстрые фотографии и видео прямо с внешнего экрана.

В серии Galaxy Z появилось больше приложений, которые в полной мере используют преимущества складного экрана и которые можно использовать одновременно в режиме могозадачности. Samsung расширяет партнерство с ведущими IT-компаниями, включая Google и Microsoft, чтобы предложить больше адаптированных для складных устройств приложений.

Семейство беспроводных наушников Galaxy пополнилось, новыми Galaxy Buds2, которые комфортно носить даже в течение всего дня. Двухсторонние динамики обеспечивают чистые высокие ноты и глубокие басы, а функция активного шумоподавления снижает уровень внешнего шума до 98%.Ваш голос будет еще более четким во время разговора, благодаря новому ИИ-решению, которое отфильтровывает отвлекающие фоновые шумы. Будучи частью экосистемы Galaxy, Buds2 станут идеальным компаньоном для вашего смартфона, планшета или смарт-часов Galaxy.



