Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/35e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/35e344125531b5bce9ac7fb8b3071b4c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
samsung-predstavila-novoe-pokolenie-skladnyh-smartfonov-galaxy-z-i-naushniki-galaxy-buds2
Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z и наушники Galaxy Buds2
60
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 20:30

Samsung представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z и наушники Galaxy Buds2

Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, сообщает официальный новостной портал Samsung Newsroom Kazakhstan.


Предзаказ в Казахстане — с 16 августа по 17 сентября, предоплата в размере 50 тысяч тенге либо 100% стоимости покупки. По традиции Samsung дарит покупателям по предзаказу крутые подарки:

— стильный чехол

— метку для поиска вещей SmartTag

— защиту экрана в течение года в рамках сервиса Samsung Care+.


Участники программы Trade-in могут получить скидку до 500 тысяч тенге + защиту экрана в течение года.

Galaxy-Z-Fold3-digital.jpg

Z Fold3 — для тех, кто ищет идеальное устройство для продуктивной работы и ярких развлечений, он имеет 7,6-дюймовый Infinity Flex Display дисплей и теперь поддерживает S Pen — это означает, что можно пользоваться любимыми функциями стилуса на складном экране. Насладитесь еще более плавной прокруткой и быстрым взаимодействием с устройством, благодаря адаптивной частоте обновления Super Smooth 120 Гц — теперь как на основном, так и на внешнем экране.

Z Fold3 имеет более изящный, тонкий и легкий дизайн, чем Galaxy Z Fold2, и доступен в трех цветах: черном, зеленом и серебристом.

Z Fold3 и Z Flip3 защищены от влаги по стандарту IPX8, изготовлены из самых прочных алюминия и стекла Corning® Gorilla® Glass Victus™. Оба смартфона имеют инновационную растягивающуюся защитную пленку на основном дисплее, благодаря которой экран стал на 80% прочнее, чем на предшественниках.

Z Fold3 получил новую технологию камеры под дисплеем: благодаря минимуму пикселей над отверстием камеры, Z Fold3 обеспечивает цельное пространство для ваших приложений. Экран стал на 29% ярче и при этом энергоэффективнее!

Galaxy-Z-Flip3-digital.jpg

Обладатели Z Flip3 могут выразить свое «я», благодаря смелым цветовым решениям, элегантному дизайну, премиальным функциям, новым стильным чехлам с кольцами и ремешками. А благодаря новейшим функциям камеры, пользователи могут делать еще более потрясающие селфи без рук в режиме Flex или делать быстрые фотографии и видео прямо с внешнего экрана.

В серии Galaxy Z появилось больше приложений, которые в полной мере используют преимущества складного экрана и которые можно использовать одновременно в режиме могозадачности. Samsung расширяет партнерство с ведущими IT-компаниями, включая Google и Microsoft, чтобы предложить больше адаптированных для складных устройств приложений.

Семейство беспроводных наушников Galaxy пополнилось, новыми Galaxy Buds2, которые комфортно носить даже в течение всего дня. Двухсторонние динамики обеспечивают чистые высокие ноты и глубокие басы, а функция активного шумоподавления снижает уровень внешнего шума до 98%.Ваш голос будет еще более четким во время разговора, благодаря новому ИИ-решению, которое отфильтровывает отвлекающие фоновые шумы. Будучи частью экосистемы Galaxy, Buds2 станут идеальным компаньоном для вашего смартфона, планшета или смарт-часов Galaxy.

samsung logo.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#samsung #новинки #galaxyzfold3 #galaxyzflip3 #galaxybuds2
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 казахстанских сайтов с удобным интерфейсом
3945
Первые отзывы владельцев Samsung S9 о смартфоне
2935
Кто есть кто: Багдат Мусин
2898