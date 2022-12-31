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Samsung представила холодильник со встроенным дисплеем. С него можно управлять умным домом и смотреть TikTok
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Сегодня в 11:32

Samsung представила холодильник со встроенным дисплеем. С него можно управлять умным домом и смотреть TikTok

«Умный» холодильник называется Bespoke Refrigerator Family Hub Plus. Главное отличие этого холодильника — встроенный сенсорный дисплей с диагональю 32 дюйма. Для рынка это новаторское решение, для Samsung — лишь отчасти. Компания и раньше выпускала холодильники с экранами, но куда более скромных размеров. У предыдущего поколения Samsung Family Hub был 21,5-дюймовый дисплей. Теперь он заметно увеличился в размерах и технически прокачался.

Экран можно использовать для управления «умными» домашними устройствами, совместимыми со SmartThings, на нем можно смотреть изображения из Google Photos, создавать цифровые списки покупок для доставки от Amazon и даже смотреть видео.



С Family Hub Plus можно бесплатно пользоваться Samsung TV Plus — сервисом, который позволяет смотреть 190 телеканалов в США и около 80 каналов в Южной Корее.

Благодаря поддержке облака Google Photos и интеграции OneDrive с холодильником можно обмениваться изображениями с других устройств. А приложение Samsung Bespoke Atelier позволяет использовать дисплей для демонстрации произведений искусства и картин.

Источник: srsly.ru

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#технологии #samsung #инновации #умныетехнологии #холодильник
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