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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Samsung представила Galaxy A53 и Galaxy A33: красивые, функциональные, выгодные
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Сегодня в 15:00

Samsung представила Galaxy A53 и Galaxy A33: красивые, функциональные, выгодные

Смартфоны Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G — это передовые инновации Galaxy по отличной цене: совершенно новый процессор, фирменная камера Galaxy с искусственным интеллектом и большой дисплей. В числе преимуществ также — двухдневная автономная работа, поддержка 5G, безопасность «оборонного» уровня, экологичный, стильный и тонкий дизайн и, конечно же, передовые возможности подключения.

Galaxy A53 5G 1280x720.jpg

Система из четырех камер Galaxy A53 5G включает 64-Мп камеру с оптической стабилизацией изображения. С помощью технологии VDIS у вас всегда будут получаться четкие и стабильные снимки. А фронтальная камера с высоким разрешением 32 Мп обеспечивает великолепные селфи и видеозвонки с четкой картинкой.

Благодаря совершенно новому 5-нм процессору, инновационная камера серии Galaxy A 2022 года с искусственным интеллектом выдает потрясающие изображения, даже при плохом освещении. Улучшенный ночной режим автоматически синтезирует до 12 изображений одновременно, поэтому ночные фотографии выглядят яркими и с меньшим уровнем шума. А при съемке видео в условиях низкой освещенности частота кадров камеры серии Galaxy A автоматически регулируется для создания ярких и четких роликов.

Galaxy A33 53 5G 1280x720.jpg

Улучшенный портретный режим точнее передает глубину и контуры объекта, благодаря двойным камерам и мощному искусственному интеллекту. А в режиме развлечений можно применить забавные фильтры и эффекты, которые теперь работают со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, функция Photo Remaster вдохнет новую жизнь в старые и некачественные фотографии, в то время как Object eraser избавит вас от ненужных объектов на заднем плане.

Просматривать контент стало еще приятнее благодаря 6,5-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A53 5G с частотой обновления 120 Гц и 6,4-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A33 5G с частотой обновления 90 Гц. Изображение четкое даже при уличном свете. А заряда мощного аккумулятора хватает до двух дней — наслаждайтесь контентом, не беспокоясь ни о чем!

Ну и, конечно же, модный дизайн с тонкой рамкой. Решение Ambient Edge изящно сочетает камеру с корпусом телефона. Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G оснащены прочным стеклом Corning® Gorilla® Glass 5 и защитой от воды и пыли по стандарту IP67, что гарантирует аппаратам повышенную прочность, а владельцам — душевное спокойствие.

Новинки уже доступны в продаже у официальных партнеров в Казахстане в следующих расцветках: черный, белый, голубой и персиковый.

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