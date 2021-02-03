Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
samsung-poluchila-premii-ces-2021-innovation-awards-za-yarkie-resheniya-v-segmente-smart-tv
Samsung получила премии CES 2021 Innovation Awards за яркие решения в сегменте Smart TV
6
/
/

03.02.2000

Samsung получила премии CES 2021 Innovation Awards за яркие решения в сегменте Smart TV

Продукты и сервисы в направлении Visual Display, визуальное отображение — Samsung Electronics выиграли престижные награды CES 2021 Innovation Awards за разработку передовых решений, которые объединяют эффектный дизайн и новейшие технологии.

Кинотеатр у себя дома

Untitled-5.jpg

Победу в категории «Устройства визуального отображения и цифровое изображение» одержал The Premiere LSP9T — первый в мире ультракороткофокусный проектор с сертификацией HDR10+. Не нужно устанавливать устройство на расстоянии или закреплять его на потолке — Premiere можно расположить под стеной и проецировать на нее изображение в качестве 4К и с диагональю 130 дюймов.

Встроенные многоканальные динамики с технологией Acoustic Beam выдают звук кинематографичного качества. Проектор работает на платформе Samsung Smart TV Tizen с приложениями для стриминга и функцией трансляции контента. Настоящий кинотеатр у себя дома или в любом удобном месте.

Untitled-4.jpg

Доступный развлекательный ТВ-контент

Лауреатом в категории «Стриминг» стал Samsung TV Plus — видеосервис для Samsung Smart TV, предоставляющий бесплатное телевидение и доступ к более чем 160 каналам, включая самые популярные новостные, спортивные, развлекательные и многие другие. Миллионы людей уже используют Samsung TV Plus, предустановленный на всех телевизорах Samsung Smart TV 2016-2020 годов выпуска и доступный для бесплатной загрузки на ряде мобильных устройств Galaxy, что делает его одним из лучших OTT-сервисов на платформе Samsung Smart TV. Пользователи могут бесплатно смотреть контент Samsung TV Plus, просто подключившись к интернету, без подписок и кредитных карт.


samsung logo.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ ДИЗАЙНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО. ЧАСТЬ 2
3372
Growave: как в Кыргызстане создать IT-продукт, которым пользуются бренды Unilever и B...
4085
Какую технику выбирают успешные айтишники: лучшие смартфоны, ноутбуки и зарядные устр...
3597