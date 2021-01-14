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Samsung открывает предзаказ серии Galaxy S21 в Казахстане
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Сегодня в 22:00

Samsung открывает предзаказ серии Galaxy S21 в Казахстане

Samsung Electronics представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — инновационные мобильные устройства, раздвигающие границы возможного!


Линейка Galaxy S21 обладает оригинальным дизайном, который выделяет ее среди других устройств. Решение Contour Cut Camera, органично вписанное в металлический корпус смартфона, притягивает взгляды своим утонченным видом.

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Смартфоны серии Galaxy S21 могут похвастать «умным» безграничным дисплеем с диагональю 6,2 дюйма у Galaxy S21, 6,7 дюйма у Galaxy S21+ и 6,8 дюйма у Galaxy S21 Ultra Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему вы можете наслаждаться удивительно плавным и четким изображением. При этом интеллектуальный экран автоматически адаптирует частоту в зависимости от воспроизводимого контента для максимально длительной автономной работы устройства.

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Одно из ключевых преимуществ линейки — передовые возможности фото- и видеосъемки. Galaxy S21 Ultra оснащен четырьмя основными камерами: сверхширокоугольной, широкоугольной и двойным телеобъективом с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором, которые выдают насыщенные цветами 12-битные HDR-фотографии. Кроме того, впервые на смартфоне Galaxy можно снимать в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры.

При зумировании на Galaxy S21 Ultra не нужно беспокоиться о потере качества изображения — два оптических телеобъектива: 3-кратный и 10-кратный обеспечивают кристально четкие снимки даже на дальнем расстоянии.

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Впервые на смартфоне серии S стали доступны функции инновационного пера S Pen. С его помощью на Galaxy S21 Ultra можно рисовать, создавать заметки, редактировать фото и подписывать документы, а версия S Pen Pro предлагает расширенные возможности, например, съемку групповых селфи одним кликом.

Предзаказ новинок в Казахстане продлится с 14 января по 4 февраля включительно, продажи стартуют 5 февраля. Покупателей по предзаказу, сделавших предоплату, ждут крутые подарки: с Galaxy S21 Ultra идут беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds Pro и трекер Galaxy SmartTag, а к Galaxy S21/21+ прилагаются беспроводные наушники Galaxy Buds Live и трекер Galaxy SmartTag.

Подробнее о серии Galaxy S21 можно узнать на официальном новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.


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#технологии #смартфон #samsung #фото #видео
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