Samsung Odyssey Ark — самый большой игровой монитор с 55-дюймовым изогнутым экраном

Мониторы Odyssey Ark — это новый рубеж в игровой индустрии, благодаря непревзойденному качеству изображения и кинематографическому звуку. Впервые новая линейка игровых дисплеев была представлена Samsung на выставке Gamescom 2022.

Samsung запустила предзаказ мониторов Odyssey Ark с 13 по 18 марта в Казахстане. Первые 10 предварительных заказчиков получат в подарок современную игровую консоль!





Новинки начинены инновациями ради ярких эмоций и удобства пользователя. Первый в мире 55-дюймовый изогнутый дисплей 1000R имеет режим Cockpit Mode, который позволяет переводить экран в портретную ориентацию, при этом угол наклона и высота регулируются.

Режим Multi View позволяет использовать Odyssey Ark как четыре отдельных монитора в горизонтальном или три в вертикальном положении. Так, вы можете делать несколько задач одновременно: смотреть ролики, играть, общаться с друзьями.х





Экран слишком большой или нужен другой формат? С технологией Flex Move Screen можно регулировать диагональ изображения, уменьшая от 55 до 27 дюймов, изменять ориентацию экрана и переключать соотношение сторон между 16:9, 21:9 и 32:9.

Преимущества изогнутого, вертикального экрана особенно раскрываются в гонках или авиасимуляторах, как бы формируя пространство кабины, благодаря чему вы чувствуете себя пилотом болида или самолета. Монитор легко подключается к консоли или ПК и дарит совершенно новый способ игровых развлечений.





Характеристики дисплея идеальны для гейминга: частота обновления 165 Гц и время отклика 1 мс (GtG) с AMD FreeSync Premium Pro означают максимально плавное изображение, что очень важно для игр.

В целом, Odyssey Ark — это универсальный развлекательный экран с фирменными технологиями Samsung Matte Display и Sound Dome. Первая отвечает за четкое изображение с хорошо видимыми деталями, благодаря антибликовой защите, вторая – за кинематографический звук: четыре динамика в каждом углу и два центральных динамика. Акустика впечатляет: шесть каналов и 60 Вт обеспечивают полное погружение в события.





А еще это находка для киноманов. Подключение к Wi-Fi и встроенные стриминговые приложения превратят ваш большой, изогнутый монитор в домашний IMAX-кинотеатр — вы сможете наслаждаться спецэффектами голливудских блокбастеров на своем любимом кресле.

Удобный контроллер Ark Dial на солнечных батареях позволяет быстро и легко управлять различными настройками монитора.

И это все в одном мониторе!

Samsung поддерживает кандидатуру города Пусан в качестве места проведения всемирной выставки Expo-2030.



