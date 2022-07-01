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Samsung и Starbucks выпустили совместную коллекцию аксессуаров
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Сегодня в 10:20

Samsung и Starbucks выпустили совместную коллекцию аксессуаров

Южнокорейский Starbucks выпустил уникальную коллекцию вместе с Samsung. В нее вошли разнообразные чехлы с тематическим дизайном, подходящие для моделей Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra и Galaxy Buds. Практически на всех предметах из капсулы изображен знаменитый логотип кофейной сети.

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Главным хитом коллаборации стал чехол для наушников Galaxy Buds в виде кружечки с латте. На нем также изображен логотип кофейни. Поскольку Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds Live имеют фактически одинаковую форму, чехлы из новой коллекции совместимы со всеми тремя моделями.

Чехлы для телефонов Galaxy также выполнены в характерных зеленых тонах. Они также украшены лого и брендовыми слоганами. А на задней части одного из чехлов даже изображен чек Starbucks. Все аксессуары, входящие в состав коллаба, изготовлены из экологически чистых материалов.

Источник: srsly.ru

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#samsung #бренды #starbucks #коллаборация #аксессуары
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