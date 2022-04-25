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Samsung Galaxy участвует в конкурсе талантов Центральной Азии. Как партнер
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Сегодня в 17:30

Samsung Galaxy участвует в конкурсе талантов Центральной Азии. Как партнер

Стартовал полуфинал второго сезона популярного международного конкурса Central Asia’s Got Talent, одного из самых ярких реалити-шоу в Центральной Азии, за которым с интересом следят миллионы зрителей по всему региону.

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В чем особенность проекта

Серик Акишев, генеральный продюсер шоу

В проекте нет никаких ограничений! Участники могут показать свой талант в любом возрасте и в любом жанре.

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Действительно, в первом сезоне самому старшему участнику было 80 лет, а самой юной участнице — 5 лет. Среди выступающих — акробаты, певцы, танцоры, фокусники, менталисты, силачи и многие другие. По сути, кто угодно, способный удивить, а еще лучше — шокировать публику своим потрясающим, уникальным номером.

В конкурсе участвуют таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а во втором сезоне присоединился Азербайджан. А в жюри — известные и популярные шоумены из стран Центральной Азии.

Предыдущие выпуски, как и эксклюзивные материалы со съемочной площадки, можно посмотреть на видеохостинге Aitube.

Got Talent — ставший популярным по всему миру (транслируется в более чем 70 странах) формат британской компании Fremantle, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое успешное реалити-шоу в мире.

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Проекту Central Asia’s Got Talent с самого запуска оказывает поддержку Samsung Galaxy со смартфонами Z Fold3, S21FE и новой флагманской серией S22. Для бренда это идеальная площадка, где можно напомнить людям о том, что всегда можно расширить границы возможного, жить полной жизнью и раскрыть свой потенциал окружающему миру.

К свершениям, в первую очередь, вдохновляют новинки Galaxy: складной Z Fold3 с гораздо более расширенными, чем у традиционный форм-фактора, возможностями; быстрый, функциональный и выгодный S21FE, а также мощный флагманский S22 Ultra, чья система камер уровня PRO способна удивить даже опытных фотографов.



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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.