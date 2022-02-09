Samsung Electronics представила серию смартфонов Galaxy S22 с революционной камерой

Новый Galaxy S22 Ultra объединил в себе лучшие характеристики двух флагманских линеек — мощность серии Note, камеру профессионального качества и производительность серии S, сообщает новостной портал Samsung Newsroom Kazakhstan.

Впервые встроенное перо S Pen появится на устройствах серии S. Снижение задержки на 70% дарит максимально естественные ощущения и расширение возможностей приложений.





Функции ночной съемки серии S22 позволяют в любое время суток получать высококачественные видео как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря сенсору с размером пикселя 2,4 мкм, объективы способны захватывать больше света и данных, и оптимизировать освещение и детализацию ваших видео. Линза Super Clear Glass в S22 Ultra обеспечивает более плавные и четкие видео без бликов в ночное время. Функция масштабирования приближает объект в 100 раз. А с новыми ИИ-функциями каждая фотография имеет высокое качество уровня PRO.

Серия Galaxy S22 предоставляет все необходимые инструменты для создания прекрасных снимков. К примеру, эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW, которое содержит полный набор инструментов для редактирования в камере, как в зеркальных фотоаппаратах. Вы также можете осветлить или затемнить снимки с помощью настроек ISO и выдержки, настроить баланс белого, чтобы сделать фотографию более теплой или холодной, и вручную сфокусироваться на нужном объекте, для желаемого эффекта.

Захватывающий 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X на Galaxy S22 Ultra оживляет картинку, подчеркивая мельчайшие детали, с максимальной яркостью в 1750 нит.





Мощный аккумулятор позволит Galaxy S22 Ultra проработать весь день и даже дольше. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с максимальной мощностью 45 Вт — всего 10 минут подключения к розетке хватит, чтобы записать 50-минутное видео.

Вся серия Galaxy S22 защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung, которая полностью изолирует конфиденциальные данные от основной операционной системы телефона.

Samsung также представила новую серию планшетов Galaxy Tab S8 с большими дисплеями и мощной производительностью. Улучшенные возможности видеоконференций, многозадачности, веб-серфинга и творчества вместе с новым S Pen полностью изменят ваш опыт использования планшетов.

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