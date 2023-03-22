Самат Абдырахманов одержал новую победу

В мейн-карде турнира Hardcore Boxing на Agenda Arena действующий чемпион организации в среднем весе Самат Кыргыз Абдырахманов провел бой против аргентинца Николаса Давида Верона. Абдырахманов подтвердил свой уровень, одержав победу единогласным решением судей.

Бой начался на высоких скоростях, и Абдырахманов не остерегался активных разменов, нередко открыто сближаясь с Вероном. Преимущество чемпиона было очевидным, хотя его угол опасался по поводу такого стиля ведения боя.

Стоит отметить, что Абдырахманов за 30 дней успел провести два поединка по разным дисциплинам. 24 февраля в кулачной лиге Hardcore FC он дрался за титул чемпиона против Мартина Лютера Джуаряна. Но тот бой завершился ничьей, из-за которой Абдырахманову не удалось объединить пояса двух подразделений организации Анатолия Сульянова.

Источник: kaktus.media