Самарканд планируют расширить почти в два раза
Новости Центральной Азии и мира

13.01.2026

Самарканд планируют расширить почти в два раза

Самаркандский район будет упразднен как самостоятельная административно-территориальная единица. Также будут изменены границы Акдарьинского, Пастдаргомского, Тайлакского районов, земли будут переданы в состав города Самарканд.

После изменений территория города расширится до 28,9 тысяч га, а численность населения увеличится с 604 тысяч до 882 тысяч человек.

В новых жилых массивах Ширин, Темир йўл орти и Карасув-2 планируется строительство 710 многоквартирных домов, рассчитанных на проживание около 309 тысяч жителей.

Кроме того, в городе появятся новые туристические и развлекательные объекты: игровые площадки, аквапарк, зоны для полетов на воздушных шарах, парки отдыха, а также новые зеленые зоны, объекты сферы услуг и логистические центры.

Источник: uznews.uz

#узбекистан #самарканд
Поиск по сайту:
