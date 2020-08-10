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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Salvator Mundi: самая дорогая картина в мире получит бродвейскую трактовку
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Сегодня в 12:07

Salvator Mundi: самая дорогая картина в мире получит бродвейскую трактовку

Новый пересказ драмы и тайн, окружающих самую дорогую картину в мире, выйдет на сцену в Нью-Йорке в 2022 году как главный бродвейский мюзикл.

Salvator Mundi! — мюзикл, анонсированный продюсерской компанией Caiola Productions, удостоенной награды Тони, будет рассказывать историю портрета Иисуса эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который считался утерянным в течение сотен лет и вновь открыт только в этом столетии.

Сценарист фильма Salvator Mundi! Дебора Грейс Винер считает, что в произведениях Леонардо есть все необходимое для создания убедительного исторического повествования.

Источник: edition.cnn.com

Источник фотографии: news.artnet.com

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#искусство #картины #salvatormundi
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