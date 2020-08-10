Salvator Mundi: самая дорогая картина в мире получит бродвейскую трактовку

Новый пересказ драмы и тайн, окружающих самую дорогую картину в мире, выйдет на сцену в Нью-Йорке в 2022 году как главный бродвейский мюзикл.

Salvator Mundi! — мюзикл, анонсированный продюсерской компанией Caiola Productions, удостоенной награды Тони, будет рассказывать историю портрета Иисуса эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который считался утерянным в течение сотен лет и вновь открыт только в этом столетии.

Сценарист фильма Salvator Mundi! Дебора Грейс Винер считает, что в произведениях Леонардо есть все необходимое для создания убедительного исторического повествования.

Источник: edition.cnn.com

Источник фотографии: news.artnet.com