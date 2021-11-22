Сальвадор планирует построить первый в мире криптовалютный город

Сальвадор намерен выпустить первые в мире биткоин-облигации и построить Биткоин Сити, жителей которого освободят от налогов на доходы, имущество и прирост капитала.

Правительство Сальвадора заключило сделку с блокчейн-компанией Blockstream для размещения биткоин-облигаций на сумму в $1 миллиард в сети Liquid Network. Первую половину средств от их продажи конвертируют в биткоин, а другую потратят на развитие инфраструктуры майнинга биткоина на геотермальной вулканической энергии.

Президент страны также анонсировал строительство Биткоин Сити вдоль залива Фонсека. Для снабжения города энергией у вулкана Кончагуа возведут геотермальную электростанцию. Ее мощности также будут использовать для майнинга биткоина.

Биткоин Сити станет полноценным мегаполисом с жилыми и деловыми кварталами, ресторанами, аэропортом, морским портом и железнодорожным вокзалом.

Инвесторам предоставят право на постоянное проживание, а также ускорят для них процедуру получения гражданства. Выпуск биткоин-облигаций начнется в 2022 году. Единственным налогом в Биткоин Сити будет 10% налог на добавленную стоимость для финансирования строительства города.

Источник: incrussia.ru