Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
sal-vador-planiruet-postroit-pervyy-v-mire-kriptovalyutnyy-gorod
Сальвадор планирует построить первый в мире криптовалютный город
105
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:35

Сальвадор планирует построить первый в мире криптовалютный город

Сальвадор намерен выпустить первые в мире биткоин-облигации и построить Биткоин Сити, жителей которого освободят от налогов на доходы, имущество и прирост капитала.

Правительство Сальвадора заключило сделку с блокчейн-компанией Blockstream для размещения биткоин-облигаций на сумму в $1 миллиард в сети Liquid Network. Первую половину средств от их продажи конвертируют в биткоин, а другую потратят на развитие инфраструктуры майнинга биткоина на геотермальной вулканической энергии.

Президент страны также анонсировал строительство Биткоин Сити вдоль залива Фонсека. Для снабжения города энергией у вулкана Кончагуа возведут геотермальную электростанцию. Ее мощности также будут использовать для майнинга биткоина.

Биткоин Сити станет полноценным мегаполисом с жилыми и деловыми кварталами, ресторанами, аэропортом, морским портом и железнодорожным вокзалом.

Инвесторам предоставят право на постоянное проживание, а также ускорят для них процедуру получения гражданства. Выпуск биткоин-облигаций начнется в 2022 году. Единственным налогом в Биткоин Сити будет 10% налог на добавленную стоимость для финансирования строительства города.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #город #блокчейн #биткоин #сальвадор
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Узбекистане вынесен на обсуждение проект закона «О стартапах»
714
Новости на 24 сентября: квантовый компьютер от Google и итоги премии «Эмми»
963
Bloomberg: Apple представит четыре новых айфона этой осенью
639