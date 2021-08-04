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Сакен Бибосынов гарантировал Казахстану медаль в боксе на Олимпиаде-2020
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Сегодня в 10:30

Сакен Бибосынов гарантировал Казахстану медаль в боксе на Олимпиаде-2020

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио.

В 1/4 финала весовой категории до 52 килограммов Бибосынов встречался с испанцем Габриэлем Эскобаром и победил раздельным решением судей (3:2). Причем в первом раунде казахстанец отправил оппонента в нокдаун.

Источник: tengrinews.kz

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