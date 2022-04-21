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Saint Laurent запустил подкаст Smoking
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Сегодня в 09:16

Saint Laurent запустил подкаст Smoking

Smoking — это серия бесед Паскаль Кларк с инфлюенсерами, тесно связанными с брендом и его нынешним креативным директором Энтони Ваккарелло.

Героиней первого эпизода стала легенда французского кино Катрин Денев.

Выпуск не был сосредоточен на одной конкретной теме, но большое внимание в нем уделили кинематографу. Завершился выпуск блиц-вопросами: актрису спросили о любимом виде транспорта, десятилетии, которое она снова хотела бы пережить, фильме, который пересматривала больше всего раз, и не только.

Источник: srsly.ru

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