Сабина Темиралиева о том, как в 20 лет создала первую макаронную в Бишкеке, и за что бренд любят горожане

Познакомились с основательницей первой макаронной в Бишкеке и узнали, как из кондитерской студии в 35 квадратных метров бренд вырос до завода и работает с крупными компаниями.





Сабина Темиралиева, 23 года, город — Бишкек, блогер, основательница @street.baker_ и @macaronnaya_bishkek, @sabinatemiralieva

О себе

Я совмещаю развитие проектов, ведение блога и семью.

В Бишкеке живу с 10 лет. До этого жила в Москве. Часто меняла школы. После восьмого класса даже хотела бросить учебу, потому что поняла, что мне это не нужно. Я хотела заниматься бизнесом и зарабатывать деньги.

Я люблю вкусно поесть. Вся моя жизнь связана с едой. Когда из-за любви к сладкому у меня появилась аллергия, мама запретила мне покупать сладости. Но я нашла другой выход и поняла, что можно попросить деньги и купить яйца, сахар и муку, а дома самой приготовить бисквит. Так я попала в сферу изготовления кондитерских изделий.

Как все началось

Кондитерскую студию мы открыли 28 августа 2019 года. В начале готовили на заказ эксклюзивные и уникальные торты, на изготовление которых уходило по 10 часов. Параллельно я вела курсы по кондитерскому мастерству. Спустя полтора года поняла, что в этой сфере продвигаться тяжело. Возникали сложности в масштабировании. Невозможно было поставить торты на поток, потому что каждый из них — единичная ручная работа.

Мы переехали из студии площадью 35 квадратных метров в другую, размер которой уже был 225 квадратов. Аренда стала выше, сотрудников больше. Наступил момент, когда ежемесячно мы выходили в ноль. Студия не приносила прибыль. Нужно было принимать какое-то решение.





В 2019 году я полетела на обучение кондитерскому мастерству в Москву, где впервые сделала популярные пирожные макарон. Увидела другую интерпретацию этого продукта с большим количеством начинки и крема.

С этого момента у меня в голове засела идея испечь такие же пирожные для себя. Осенью 2020 года я купила пару онлайн-курсов о макарон, чтобы понять, как их готовить. У меня все получилось, и я запустила первую партию в производство. Я люблю, чтобы все было больших размеров, поэтому наши макарон были в несколько раз больше стандартных.

О проекте

Свой бизнес я освещаю в блоге, поэтому о процессе обучения и изготовления рассказывала в Stories. Произошел нативный прогрев. Я просто делилась тем, что хочу поесть те самые макарон и учусь их делать. А людям стало интересно. Это выглядело красиво. Подписчики спрашивали, когда мы запустим их в продажу.

15 декабря 2020 года мы запустили первую партию и ее раскупили в течение 20 минут. На тот момент цена была дорогой — 950 сом, но люди все равно покупали. Люди писали, что им безумно понравилось и они ждут следующую партию. Мы еженедельно готовили по 15-20 коробочек макарон. На Новый год изготовили 60 штук, которые разобрали за полтора часа.





С января 2021 года наши продажи росли в геометрической прогрессии: на 8 марта мы изготовили уже 250 коробочек, которые также были распроданы в течение пары часов.

В июле 2021 года я поняла, что торты и макарон приносят одинаковый объем прибыли. И так как я не могла постоянно находиться в студии и контролировать процесс изготовления тортов, мы отказались от них.

С сентября 2021 года у нас произошел бум: продажи макарон быстро росли. Все заработанные деньги мы тратили на закуп оборудования и увеличение партий. Было сложно покрывать спрос, который постоянно рос. В месяц мы производили по 13 000 макарон. Каждый месяц увеличивали продажи в два раза. С 1 по 31 декабря произвели 61 000 макарон, но все равно не покрывали спрос в полном объеме. Мы плохо разбирались в бизнесе и масштабном производстве, учились всему в процессе.

В 2022 году мы начали развивать партнерскую сеть. Нам стали писать кофейни, просили поставлять им пирожные. Мы выбирали те, что подходили нам по всем параметрам: сервис, свежесть продуктов, отзывы посетителей. Например, мы сотрудничаем с «Додо Пицца» в Бишкеке. Летом даже начали поставлять изделия на Иссык-Куль в замороженном виде. Люди советуют друг другу попробовать отечественный бренд.

О клиентах

Мы развиваемся через социальные сети. Я часто вижу, как нас отмечают в Stories и пишут: «Если будете в Бишкеке, то обязательно попробуйте эти макарон». Мне писали люди из России, Испании, Франции и других стран, что им нравится наша продукция. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении.

Компания растет. Мы учимся и делаем так, чтобы людям было комфортно с нами работать. Внедряем кайдзен-систему, чтобы бизнес рос правильно.





Наши макарон можно найти не только в Бишкеке, но и в Оше, и в соседних городах. Мы постепенно разрастаемся по Кыргызстану. Регулярно обновляем список партнеров, так как у нас активная аудитория, которая всегда пишет, если что-то идет не так.

Перед нами стоит задача — систематизировать весь процесс. Теперь у нас есть своя кофейня и в ней представлен широкий выбор по кухне и бару

Как бренд влияет на город

Я заставляю бишкекчан кушать много сладкого. В кыргызстанском TikTok появился тренд, где наши макарон стали равносильны цветам. Девушки добавляют ролики, где открывают коробочки с макарон и пишут: «У каждой уважающей себя девушки должно быть такое видео». Еще нас часто упоминают в Twitter.

Наш проект стал популярным, потому что мы стали первыми на рынке. Когда у меня была небольшая аудитория в Instagram, я хотела запустить свое производство, но понимала, что такое конкуренция. Поэтому для меня было важно стать известной в городе. Когда я запустила макарон, у меня уже было около 150 000 подписчиков. Я ходила на разные мероприятия, знакомилась с людьми. Меня знали как кондитера, блогера и предпринимателя. Я бы быстро потерялась среди конкурентов, если бы начала производство с 20 000-30 000 подписчиков.

Мы позиционируем себя как первая макаронная в Кыргызстане. Всегда пробуем новые начинки, проводим мероприятия, создаем классные инфоповоды, чтобы о нас говорили.

Скоро наши макарон можно будет попробовать и в Алматы. Параллельно мы строим завод, чтобы производить еще больше изделий.