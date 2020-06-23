Сабина Шахи о себе и о том, как основала первую студию йоги и веган-кафе в Баку

О себе

О жизненных принципах

О людях в жизни

О деятельности

Я основала студию йоги у себя дома, в гостиной

Два года назад мы открыли первое веган-кафе в Баку Manipura

Я основатель йога-студии и веган-кафе, которое находится в доме творчества. Он тоже принадлежит нам с мужем. Так мы развиваем не только идею здорового питания, но и творческого вовлечения, креатива.Люблю проводить время с семьей, заниматься творчеством, практиковать йогу.Нравится готовить и кушать.Я телец и люблю все земное, материальное, что нас окружает.. Все, что я делаю — стремление к свободе, и не только к своей, но и окружающих. Стараюсь мыслить масштабно и выходить за рамки страны. Мне хочется сделать что-то лучшее и новое, чтобы мы все чувствовали прогресс и развитие, ради которого воплощены на земле.Это единственные мои принципы.Идти по пути обычного бизнесмена, то есть мыслить стратегически, анализировать и прогнозировать, мне не подходит. Я правополушарный человек, правое полушарие у меня возобладает над левым, поэтому на творчестве и спонтанности я могу добиться большего. И именно поточный, правополушарный путь, то есть принятие ситуации и доверие Вселенной, стало моим образом жизни.Мы с супругом вместе 16 лет и всегда поддерживаем друг друга, преодолеваем испытания. Мы в бесконечном партнерстве. Это и бизнес, и семья, и дружба. Занявшись йога-студией и кафе, супруг ушел с работы и стал помогать мне. В жизни все способствует тому, чтобы я смогла реализовать себя. Мама тоже помогает и поддерживает во всем, а дети бесконечно понимают меня. И, конечно, всегда рядом мои друзья, соратники, люди, с которыми я работаю.Поняла, что это не просто духовная практика, это соединение с собой, с настоящим моментом. Я не знала, как реализовать миссию, но решила не форсировать события, просто время от времени практиковала.Потом наступила вторая беременность, я набрала вес и, чтобы привести себя в порядок, пошла в спортивный центр. Там набрела на хатха-йогу и погрузилась в нее с головой. А когда учитель подошел и сказал, что мне стоит попробовать быть инструктором, я почувствовала, что всю жизнь ждала этого предложения.В тот момент в Баку было мало кружков и ни одной студии йоги. Я создала страницу, пустила много сил на PR, чтобы люди узнали о йоге через меня. Я стала двигателем и отправной точкой в прорыве йога-искусства в стране.Со временем студентов становилось больше и пришла мысль открыть студию. Нашлось помещение рядом с домом, куда пришли работать 15 йога-инструкторов. С тех пор наша школа йоги пережила много трансформаций.Сейчас мы находимся в прекрасном пространстве из трех этажей, которое называется Mantra Space.Поэтому первый этаж в Mantra Space посвящен различным видам творчества: музыка, лепка, скульптура, художество. А также психология, астрология и нумерология — все, что актуально для познания себя. На втором этаже мы с любовью кормим людей. А на третьем проходят концерты и мероприятия. Это крыша с видом на Каспий. Весь прошлый год я проводила йогу на крыше и у нас над головой летали ласточки, доносился бриз моря.Одновременно при поддержке дочери президента Лейлы ханум Алиевой мы ведем деятельность по развитию йога-практик в Азербайджане.Служение заключается в том, чтобы, в первую очередь, служить себе, тогда ты ощущаешь силы, чтобы служить окружающим и своим целям.