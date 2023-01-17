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С чего начать карьеру в IT: как выбрать направление, прокачать портфолио и получить оффер
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Сегодня в 11:45

С чего начать карьеру в IT: как выбрать направление, прокачать портфолио и получить оффер

Опытные IT-специалисты рассказали, как подготовиться к карьере в сфере технологий, какие навыки развивать и как найти первую работу.


Динара Бакирова, город — Бишкек, директор IT-курсов, @dina_jersy

динара

Мне часто пишут и спрашивают о том, как и с чего начать карьеру в IT, какое направление выбрать.

1. Поставьте перед собой цель.

Нужно правильно поставить цель, иметь большое желание и хорошую самодисциплину. Важно понимать, что сталкиваться с новыми знаниями всегда не просто. Но главное — не изменять своим целям и идти, не отвлекаясь на другие вещи.

2. Развивайте дополнительные навыки.

Будет плюсом, если вы знаете английский язык.

С математикой дружить не обязательно, но логику развивать важно.

Возраст — не помеха, если вы хотите овладеть новой специальностью IT. Для этого все возрасты покорны! Чем больше вы будете заниматься и обучаться, тем быстрее достигните результата и сможете устроиться на работу.

3. Проанализируйте разные направления IT.

Изучите в Google, кто такой backend-разработчик, frontend-разработчик, мобильный разработчик, data scientist. Оцените востребованность специальности, проанализируйте, что вам по душе. Начните изучать то направление, которое больше всего вам подходит.

А если вы хотите начать карьеру IT-специалиста, но при этом не писать код, можно выбрать следующие направления: проектный менеджер, UI/UX дизайнер, sales manager, IT-рекрутер, тестировщик, бизнес-аналитик.

Ника Анисимкова, город — Минск, системный аналитик, @anisimpus

Ника Анисимкова

Если вы решили работать в IT, столкнетесь с тем, что junior-специалисту нужен опыт работы, чтобы быть конкурентоспособным на рынке вакансий. Начинающие разработчики на этом этапе развития не знают, что делать дальше.

Поиск практики и проектов в выбранном IT-направлении потребует терпения и личной ответственности за свою судьбу.

1. Используйте учебу в целях создания проектов для портфолио.

Студентам уже на последних курсах университета стоит задуматься о теме диплома и превратить его в IT-решение, которое послужит первым опытом при трудоустройстве.

Тем, кто меняет профессию, стоит сознательно подойти к выбору курсов. Ищите программы в IT-школах, которые дают теорию и на последних неделях предоставляют тестовый проект, который также можно включить в свое портфолио или опыт работы.

Блогеры-эксперты часто делятся практическими заданиями и организовывают марафоны. Знаний, что они дают, будет недостаточно, чтобы их засчитали как опыт работы. Но для портфолио они подойдут.

2. Не забывайте о нетворкинге.

Также помните о нетворкинге и о том, что любой эксперт либо работает в IT-компании, либо у него есть свои проекты. Ярких и запоминающихся ребят посоветуют коллегам, дадут рекомендацию, а счастливчикам предложат стажировку или работу.

3. Проходите стажировки.

Многие крупные IT-компании предлагают стажировки, которые можно искать на сайтах.

Также некоторые IT-курсы предоставляют стажировки в компаниях, с которыми сотрудничают.

Важно наличие развитой сети в LinkedIn, так как много стажировок публикуется именно там.

4. Участвуйте в хакатонах.

Регулярно проходят офлайн- и онлайн-мероприятия, на которых набирают аналитиков, дизайнеров и других специалистов в области разработки решений. К участию приглашают как профессионалов, так и студентов.

5. Благотворительный проект и своя команда — это для самых отважных.

Периодически создаются благотворительные IT-проекты, которые ищут ребят в помощь.

Также у вас есть шанс собрать команду джунов и реализовать собственный проект. Такой выход из зоны комфорта раскроет вас как специалиста, командного игрока и организатора.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.