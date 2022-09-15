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С 24 сентября Flydubai начнет летать по маршруту Дубай — Наманган
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Сегодня в 10:48

С 24 сентября Flydubai начнет летать по маршруту Дубай — Наманган

Авиакомпания Flydubai готовится запустить регулярное авиасообщение между Дубаем и Наманганом.

Рейсы начнутся с 24 сентября и будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Источник: spot.uz

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