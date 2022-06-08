С 15 по 19 июня в Кыргызстане пройдет событие Shamal 2022

Shamal — это пятидневное ежегодное событие на территории Кыргызстана, в ходе которого более 3000 участников со всей Центральной Азии посетят две живописные локации в дикой природе и разобьют мини-городок под открытым небом со своей инфраструктурой с тематическими зонами

Спикеры мероприятия:

— лайф-коуч, писатель, общественный деятель, кандидат экономических наук и хедлайнер события — Ирина Хакамада

— основатель Dodo Brands — Федор Овчинников

— генеральный директор КД «Куликовский» — Денис Гайворонский

— EX CEO Alibaba group и Aliexpress по СНГ, EX-вице-президент в Сбербанке. Инвестор, предприниматель — Марк Завадский

— сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo — Данияр Аманалиев

— предприниматель, альпинист, покоритель вершины Эверест — Эдуард Кубатов

За пять дней участников ждут ночи с панорамным видом на звездное небо, духовные процедуры, концертная программа, познавательные семинары, выступление международных спикеров, неформальный нетворкинг

Больше информации о Shamal:

Instagram: @shamal.life

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