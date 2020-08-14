С 15 августа возобновляется авиа- и ж/д сообщение в Узбекистане

Вводится порядок обязательной дезинфекции салона самолета и вагонов поездов, в том числе и каждого посадочного места, перед каждым отправлением.
На первом этапе будут восстановлены направления:
— скоростной поезд Afrosiyob Ташкент — Самарканд — Бухара — Ташкент (2 раза в день)
— Ташкент — Самарканд — Карши — Ташкент (1 раз в день)
— Ташкент — Андижан — Ташкент (2 раза в день)
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Билеты можно приобрести как онлайн, так и в ж/д кассах.
Uzbekistan airways восстановит рейсы по маршрутам:
— Ташкент — Нукус — Ташкент (3 раза в неделю)
— Ташкент — Ургенч — Ташкент (3 раза в неделю)
— Ташкент — Термез — Ташкент (2 раза в неделю).
Источник: spot.uz