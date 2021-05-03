Рынок NFT вырос на 800% за 4 месяца к году

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) за Q1 2021 вырос с 52 млн $ до 490 млн $ или на 800% к 2020-му. Однако этот сегмент становится пузырем и вскоре может «эффектно лопнуть», считают аналитики.

В 2020 году было продано 53 663 NFT, в то время только за апрель 2021-го — 151 977, что почти в три раза больше, следует из отчета блокчейн-компании ConsenSys. Львиную долю рынка занимают предметы коллекционирования и спорта — 39,7% и 31,4% соответственно. На предметы искусства приходится всего 10,8% рынка.

Интерес к NFT появился на фоне взрывного роста рынка криптовалют, считают аналитики Business Insider. Однако сегмент становится похож на пузырь и вскоре может лопнуть, о чем свидетельствуют показатели апреля 2021 — общий объем продаж NFT снизился на 28% при кратном росте количества проданных токенов. Сильнее всего просел сегмент художественного NFT — на 42%, где средняя цена лота упала на 40%.

Источник: rb.ru