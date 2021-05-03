Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rynok-nft-vyros-na-800-za-4-mesyaca-k-godu
Рынок NFT вырос на 800% за 4 месяца к году
98
/
/

Сегодня в 13:00

Рынок NFT вырос на 800% за 4 месяца к году

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) за Q1 2021 вырос с 52 млн $ до 490 млн $ или на 800% к 2020-му. Однако этот сегмент становится пузырем и вскоре может «эффектно лопнуть», считают аналитики.

В 2020 году было продано 53 663 NFT, в то время только за апрель 2021-го — 151 977, что почти в три раза больше, следует из отчета блокчейн-компании ConsenSys. Львиную долю рынка занимают предметы коллекционирования и спорта — 39,7% и 31,4% соответственно. На предметы искусства приходится всего 10,8% рынка.

Интерес к NFT появился на фоне взрывного роста рынка криптовалют, считают аналитики Business Insider. Однако сегмент становится похож на пузырь и вскоре может лопнуть, о чем свидетельствуют показатели апреля 2021 — общий объем продаж NFT снизился на 28% при кратном росте количества проданных токенов. Сильнее всего просел сегмент художественного NFT — на 42%, где средняя цена лота упала на 40%.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #деньги #digitalart #nft
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
H&M представила экоодежду из винных отходов
653
В «умном районе» Астаны появится управляемый дом
2473
Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok и уже поучаствовал в челлендже
672