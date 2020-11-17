Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/fb2/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/fb2ea6a9c4299c7bb329658646c07569.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
rybnyy-butik-restoran-i-vegetarianskiy-stritfud-11-novyh-zavedeniy-v-almaty-i-nur-sultane
Рыбный бутик-ресторан и вегетарианский стритфуд: 11 новых заведений в Алматы и Нур-Султане
123
/
/

Сегодня в 20:45

Рыбный бутик-ресторан и вегетарианский стритфуд: 11 новых заведений в Алматы и Нур-Султане

Астана


Рыбный бутик-ресторан La Fish @la_fish_rest

125774997_377953790084339_8706467824740757223_n.jpg

Дата открытия: 11 октября 2020

Специализируется на блюдах из морепродуктов и различных видов рыбы. Европейская авторская кухня.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 58б, к-5, ЖК Expo Boulevard


«Рыба Пила» @ribapila.kz

Дата открытия: скоро объявят в социальных сетях

Один из ресторанов сети Bulldozer Group, специализируется на блюдах из морепродуктов и рыбе. Интересные позиции в меню: улитки, лангустины под соусом мацухиса и другие.

Адрес: пр. Туран, 22


Racer Restobar @caferacerastana

Дата открытия: 28 августа 2020

Интересное заведение, где собираются любители мотоциклов и автомобилей. Необычный интерьер, проведение stand up-вечеров и игр в мафию. Большой ассортимент пицц, фастфуда и холодных закусок.

Адрес: Коргалжинское шоссе, 13/1, 3 этаж


Uchquduq @uchquduq_restaurant

Дата открытия: 5 октября 2020

Семейный ресторан восточной кухни. Большой выбор блюд, разнообразное меню, красивый интерьер.

Адрес: ул. Достык, 9, ТРЦ «Керуен»


Line Brew Reserve @linebrewreserve

120972375_365119334536021_7432998674117102012_n.jpg

Дата открытия: 25 сентября 2020

Третий ресторан сети Line Brew в многофункциональном комплексе The Veil. Стильный интерьер, продуманный до мелочей, авторские блюда и мясо сухого вызревания в витражной холодильной камере.

Адрес: мкр. Акбулак, 3, ул. Жалайыри, 4, The Veil, 1 этаж


1441 coffee & food Astana @1441coffee

Дата открытия: сентябрь 2020

Уютное заведение, где люди не просто могут выпить кофе и поесть, но и послушать живую музыку, почитать книгу и выступить за «открытым микрофоном».

Адрес: ул. Бейбитшилик, 1


Malena Bar @bar_malena

Дата открытия: 19 сентября 2020

Заведение относится к крупной ресторанной сети Good Project. Душевный коктейльный бар с европейской кухней.

Адрес: ул. Кошкарбаева, 2



Алматы


Кофейня «Благо Дарю» @blago_coffee

Дата открытия: 7 октября 2020

Концептуальная кофейня в центре Алматы. Ее особенность в том, что 10% от продаж уходит на благотворительность. Еще тут подают кофе с позитивными надписями.

Адрес: ул. Панфилова, 80


JAI HO @jaiho_kz

Дата открытия: 17 ноября 2020

JAI HO — это первый в Казахстане вегетарианский стритфуд.

Адрес: пр. Абая, 44а / пр. Абая, 110б


RIBS BAR @ribsbar.kz

Дата открытия: 4 сентября 2020

Заведение специализируется на блюдах из ребрышек, горячих закусках и чешском пиве. В заведении частичное самообслуживание.

Адрес: ул. Кошкунова, 4а


Milk&Honey @milkandhoney_restaurant

Дата открытия: август 2020

Семейный ресторан с уютным интерьером и большим выбором блюд, кухня европейская и авторская.

Адрес: ул. Розыбакиева, 247, ЖК «Вавилон»

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #новыезаведенияастаны #ресторан #нурсултан #общепит
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Секреты приготовления кофе дома и места, где его можно купить в Астане
5401
10 столичных ресторанов с популярными Instagram-аккаунтами
2098
Меховой салон, ювелирный магазин и галерея национальных изделий ручной работы: 6 новы...
3462