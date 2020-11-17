Рыбный бутик-ресторан и вегетарианский стритфуд: 11 новых заведений в Алматы и Нур-Султане

Астана
Рыбный бутик-ресторан La Fish @la_fish_rest
Дата открытия: 11 октября 2020
Специализируется на блюдах из морепродуктов и различных видов рыбы. Европейская авторская кухня.
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 58б, к-5, ЖК Expo Boulevard
«Рыба Пила» @ribapila.kz
Дата открытия: скоро объявят в социальных сетях
Один из ресторанов сети Bulldozer Group, специализируется на блюдах из морепродуктов и рыбе. Интересные позиции в меню: улитки, лангустины под соусом мацухиса и другие.
Адрес: пр. Туран, 22
Racer Restobar @caferacerastana
Дата открытия: 28 августа 2020
Интересное заведение, где собираются любители мотоциклов и автомобилей. Необычный интерьер, проведение stand up-вечеров и игр в мафию. Большой ассортимент пицц, фастфуда и холодных закусок.
Адрес: Коргалжинское шоссе, 13/1, 3 этаж
Uchquduq @uchquduq_restaurant
Дата открытия: 5 октября 2020
Семейный ресторан восточной кухни. Большой выбор блюд, разнообразное меню, красивый интерьер.
Адрес: ул. Достык, 9, ТРЦ «Керуен»
Line Brew Reserve @linebrewreserve
Дата открытия: 25 сентября 2020
Третий ресторан сети Line Brew в многофункциональном комплексе The Veil. Стильный интерьер, продуманный до мелочей, авторские блюда и мясо сухого вызревания в витражной холодильной камере.
Адрес: мкр. Акбулак, 3, ул. Жалайыри, 4, The Veil, 1 этаж
1441 coffee & food Astana @1441coffee
Дата открытия: сентябрь 2020
Уютное заведение, где люди не просто могут выпить кофе и поесть, но и послушать живую музыку, почитать книгу и выступить за «открытым микрофоном».
Адрес: ул. Бейбитшилик, 1
Malena Bar @bar_malena
Дата открытия: 19 сентября 2020
Заведение относится к крупной ресторанной сети Good Project. Душевный коктейльный бар с европейской кухней.
Адрес: ул. Кошкарбаева, 2
Алматы
Кофейня «Благо Дарю» @blago_coffee
Дата открытия: 7 октября 2020
Концептуальная кофейня в центре Алматы. Ее особенность в том, что 10% от продаж уходит на благотворительность. Еще тут подают кофе с позитивными надписями.
Адрес: ул. Панфилова, 80
JAI HO @jaiho_kz
Дата открытия: 17 ноября 2020
JAI HO — это первый в Казахстане вегетарианский стритфуд.
Адрес: пр. Абая, 44а / пр. Абая, 110б
RIBS BAR @ribsbar.kz
Дата открытия: 4 сентября 2020
Заведение специализируется на блюдах из ребрышек, горячих закусках и чешском пиве. В заведении частичное самообслуживание.
Адрес: ул. Кошкунова, 4а
Milk&Honey @milkandhoney_restaurant
Дата открытия: август 2020
Семейный ресторан с уютным интерьером и большим выбором блюд, кухня европейская и авторская.
Адрес: ул. Розыбакиева, 247, ЖК «Вавилон»