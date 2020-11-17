Рыбный бутик-ресторан и вегетарианский стритфуд: 11 новых заведений в Алматы и Нур-Султане

Астана







Рыбный бутик-ресторан La Fish @la_fish_rest





Дата открытия: 11 октября 2020

Специализируется на блюдах из морепродуктов и различных видов рыбы. Европейская авторская кухня.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 58б, к-5, ЖК Expo Boulevard





«Рыба Пила» @ribapila.kz

Дата открытия: скоро объявят в социальных сетях

Один из ресторанов сети Bulldozer Group, специализируется на блюдах из морепродуктов и рыбе. Интересные позиции в меню: улитки, лангустины под соусом мацухиса и другие.

Адрес: пр. Туран, 22





Racer Restobar @caferacerastana

Дата открытия: 28 августа 2020

Интересное заведение, где собираются любители мотоциклов и автомобилей. Необычный интерьер, проведение stand up-вечеров и игр в мафию. Большой ассортимент пицц, фастфуда и холодных закусок.

Адрес: Коргалжинское шоссе, 13/1, 3 этаж





Uchquduq @uchquduq_restaurant

Дата открытия: 5 октября 2020

Семейный ресторан восточной кухни. Большой выбор блюд, разнообразное меню, красивый интерьер.

Адрес: ул. Достык, 9, ТРЦ «Керуен»





Line Brew Reserve @linebrewreserve





Дата открытия: 25 сентября 2020

Третий ресторан сети Line Brew в многофункциональном комплексе The Veil. Стильный интерьер, продуманный до мелочей, авторские блюда и мясо сухого вызревания в витражной холодильной камере.

Адрес: мкр. Акбулак, 3, ул. Жалайыри, 4, The Veil, 1 этаж





1441 coffee & food Astana @1441coffee

Дата открытия: сентябрь 2020

Уютное заведение, где люди не просто могут выпить кофе и поесть, но и послушать живую музыку, почитать книгу и выступить за «открытым микрофоном».

Адрес: ул. Бейбитшилик, 1





Malena Bar @bar_malena

Дата открытия: 19 сентября 2020

Заведение относится к крупной ресторанной сети Good Project. Душевный коктейльный бар с европейской кухней.

Адрес: ул. Кошкарбаева, 2





Алматы





Кофейня «Благо Дарю» @blago_coffee

Дата открытия: 7 октября 2020

Концептуальная кофейня в центре Алматы. Ее особенность в том, что 10% от продаж уходит на благотворительность. Еще тут подают кофе с позитивными надписями.

Адрес: ул. Панфилова, 80





JAI HO @jaiho_kz

Дата открытия: 17 ноября 2020

JAI HO — это первый в Казахстане вегетарианский стритфуд.

Адрес: пр. Абая, 44а / пр. Абая, 110б





RIBS BAR @ribsbar.kz

Дата открытия: 4 сентября 2020

Заведение специализируется на блюдах из ребрышек, горячих закусках и чешском пиве. В заведении частичное самообслуживание.

Адрес: ул. Кошкунова, 4а





Milk&Honey @milkandhoney_restaurant

Дата открытия: август 2020

Семейный ресторан с уютным интерьером и большим выбором блюд, кухня европейская и авторская.

Адрес: ул. Розыбакиева, 247, ЖК «Вавилон»