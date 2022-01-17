Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rybakina-oficial-no-ustanovila-istoricheskiy-rekord-dlya-kazahstanskogo-tennisa
Рыбакина официально установила исторический рекорд для казахстанского тенниса
52
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:48

Рыбакина официально установила исторический рекорд для казахстанского тенниса

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12 в обновленном табеле о рангах, установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах. Юлия Путинцева поднялась на одну строчку, став 42. Зарина Дияс отыграла четыре позиции — 104.

В парном разряде Рыбакина поднялась с 52 на 51 строку, Анна Данилина взлетела на 22 отметки, став 53. Зарина Дияс осталась 180.

Источник: sports.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #спорт #теннис #рекорд #еленарыбакина
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Galmart запускает техническое открытие сайта с доставкой
968
Международная неделя инновационных идей InnoWeek.Uz-2020
680
Проезд и обед в столовой школьники смогут оплатить единой картой
1596