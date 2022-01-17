Рыбакина официально установила исторический рекорд для казахстанского тенниса

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12 в обновленном табеле о рангах, установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах. Юлия Путинцева поднялась на одну строчку, став 42. Зарина Дияс отыграла четыре позиции — 104.

В парном разряде Рыбакина поднялась с 52 на 51 строку, Анна Данилина взлетела на 22 отметки, став 53. Зарина Дияс осталась 180.

Источник: sports.kz