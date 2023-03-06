Рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики обнаружена зарождающаяся звезда

Центр Млечного Пути — самая враждебная среда нашей галактики, где любому веществу суждено быть съеденным сверхмассивной черной дырой в зоне ее досягаемости. В каком-то смысле — это Дикий Запад Млечного Пути, пограничье. Тем удивительнее открытие зарождающейся звезды в зоне активности черной дыры. Там не должно быть условий для образования звезд, но она там родилась и продолжает расти.

Звезду X3a внутри облака X3 помогли обнаружить множественные наблюдения в инфракрасном и инфракрасном ближнем диапазоне. Только эти излучения пробивали толстую газопылевую оболочку вокруг молодой звезды.

Родилась звезда всего несколько десятков тысяч лет назад. Ученые предположили, что звезда была рождена в другом месте и постепенно мигрировала туда, где ее обнаружили.

Источник: 3dnews.ru