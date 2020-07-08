РВК начала поиск российских стартапов для внедрения в Узбекистане

РВК запустила проект по поиску российских технологических проектов для упрощенного внедрения в инфраструктуру Узбекистана.
Российские технологические компании смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ — государственного уполномоченного органа в сфере внедрения и развития цифровой экономики в Узбекистане.
К участию приглашаются российские компании, заинтересованные в расширении своего присутствия и внедрении перспективных инновационных решений в Республике Узбекистан. Жюри будет рассматривать проекты по направлениям:
— энергетика и энергоэффективные технологии
— цифровое сельское хозяйство, экоземледелие и производство продуктов питания
— экология, мусоропереработка, ресурсосбережение
— цифровые технологии для умного города, социальной сферы и ЖКХ
— медицинские технологии и оборудование
— услуги и сервисы на основе технологий распределенного реестра
— телекоммуникации, сотовая и спутниковая связь, цифровые сервисы для населения.
Наиболее перспективным проектам НАПУ предложит приоритетное рассмотрение условий этапа PoC — доказательство концепции на объектах инфраструктуры Узбекистана, GR и PR-сопровождение, содействие в найме сотрудников, а также регистрацию представительства компании в международном высокотехнологичном инновационном центре Delta city.
Для участия в отборе необходимо направить заполненную анкету и презентацию проекта по адресу [email protected]. Сбор заявок продлится до 14 июля 2020 года.
Источник: rb.ru