Руководитель проекта Sports.ru Казахстан о том, почему спортивное медиа № 1 в СНГ создает продукт для Казахстана

Эдуард Эпштейн, руководитель проекта Sports.ru Казахстан





О себе

Я работаю в Sports.ru уже четвертый год. Начинал с отдела маркетинга, был менеджером по дистрибуции, занимался спецпроектами, работал с партнерами, изучал аналитику и социальные сети.

В нашей компании горизонтальная структура, все ребята инициативные и самостоятельные. Если кто-то из членов команды растет, мы обсуждаем и делегируем ему отдельные проекты и направления. У нас была огромная аудитория из Казахстана. Это вторая страна после России, которая по объемам опережает Беларусь и Украину. И во время пандемии мы начали анализировать направления, куда могли бы пойти как компания, и поняли, что было бы интересно сделать отдельный раздел и продукт для Казахстана. Мы тщательно исследовали рынок, несколько месяцев вели переговоры. Наш путь в Казахстане начался с августа 2020 года, и я возглавил это направление.

О Sports.ru

Sports.ru — это крупное спортивное медиа в СНГ, которое существует на рынке больше 20 лет. Но как бизнес и медиапроект мы берем свое начало с 2010 года.

У нас есть сайт и огромное количество страниц в социальных сетях. Мы первые из спортивных медиа начали создавать мобильные приложения под отдельные клубы, виды спорта и турниры. Сейчас таких приложений у нас больше ста. Также есть собственная блог-платформа, где люди могут писать о чем угодно и становиться блогерами. По сути, мы конкуренты «Яндекс.Дзену».

По аудитории мобильного приложения и сайта Sports.ru — номер один в СНГ







Помимо Sports.ru у нас есть международное направление tribuna.com. Это набор сайтов и социальных сетей зарубежных футбольных клубов, таких как «Барселона», «Реал Мадрид». Там мы пытаемся зайти на рынки Европы и мира, и это получается достаточно успешно.

По аудитории мобильного приложения и сайта Sports.ru — номер один в СНГ. Это самое движовое и драйвовое спортивное медиа.

Мы также оказываем услуги как маркетинговое агентство, поэтому сейчас наш проект — не только медиа, но и сервис, полноценная команда спортивных энтузиастов, которые разрывают медиарынок в СНГ.

Об особенностях

Наш слоган — «Делаем спорт лучше». Мы делаем спорт лучше как для клубов и федераций, так и для фанатов и потребителей.





Мы пишем про все, в отличие от наших коллег и конкурентов, у нас нет уклона на определенный вид спорта. Охватываем огромное количество разных направлений. Мы понимаем, что каждый вид спорта имеет потолок аудитории. Поэтому нам важно покрыть их все, чтобы люди приходили к нам на сайт и читали про то, что им интересно. Люди могут подписываться на любимых спортсменов, клубы и на команды. Пользоваться отдельным приложением Sports.ru Казахстан и потреблять тот контент, который им интересен.

Огромное количество времени наша команда занималась развитием сообщества, мы выстраивали целое комьюнити. И это одна из ключевых особенностей проекта. Сейчас наша задача — не просто публиковать новости и получать трафик из социальных сетей. Мы действительно беспокоимся о том, кто нас читает, трепетно относимся к нашему сообществу. Поэтому развиваем сервисы с точки зрения пользователя, анализируем, какие комментарии оставляют люди, как им интересно и удобно это делать. Это хорошо влияет на индустрию в целом, на медиа, и на спорт в частности.

О сложностях

У нас, как и любого интернет-проекта, были сложности во время пандемии. Вначале был всплеск, люди остались дома и потребляли контент. Но отсутствие знаковых спортивных событий, таких как чемпионат мира по футболу, Олимпиада, которые подогревают интерес людей, привело к тому, что на месяц практически все замерло, и нам было сложно. Ведь мы работаем по новостным повесткам, освещаем новости, турниры и чемпионаты.

Мы искали различные варианты, как развлекать людей в этой ситуации, и успешно их нашли. Устраивали с партнерами онлайн-турниры по футболу, писали ретроистории, брали интервью, запускали видеопроекты на YouTube. Мы гибко себя проявили и нашли, чем заинтересовать пользователей. Когда все вернулось, интерес к спорту резко возрос, люди соскучились по новостям и спортивным событиям, поэтому все восстановилось.

О пользователях

Ядро нашей аудитории — платежеспособное мужское население в возрасте от 25 до 44 лет, интересующееся футболом, спортом, боксом и другими видами спорта.

За последние три года мы также стали номером один в медиа по фигурному катанию. Если посмотреть раздел фигурного катания, то там около 900 тысяч комментариев к каждой новости, ожесточенные споры, обсуждения, и это уже женская аудитория.

Сейчас внутри команды наша главная стратегия — омолодить аудиторию







Среди наших пользователей есть и те, кто хорошо разбираются в спорте, профессионалы, и те, кто просто любит почитать новости, материалы, статьи аналитиков, интервью Саши Головина и наших авторов. Мы анализируем комментарии и видим огромное количество сообщений, где люди сочувствуют проигрышу команды, анализируют, советуют тренерам, что поменять. Был случай, когда блогер писал материал на Sports.ru, его заметили и пригласили в футбольный клуб.





Сейчас внутри команды наша главная стратегия — омолодить аудиторию. Мы хорошо понимаем, что соревнуемся с YouTube, Instagram и TikTok, а это нелегко. Но тем не менее, мы хотим найти способы, как привлечь аудиторию моложе 18 лет.

В настоящее время идет огромная конкуренция за внимание. Поэтому мы решили создавать тематические вертикали для определенной аудитории, такие как «Здоровье» и «Стиль».

О Sports.ru Казахстан

На основе нашего сервиса и функционала мы сделали раздел Sports.ru Казахстан, собрали команду редакторов, новостников, SMM-специалистов, дизайнеров. Большой акцент сделали на местном спорте, так как увидели к этому интерес. На сегодняшний день довольны метриками и тем, как все развивается в социальных сетях. Поэтому продолжаем создавать контент и расширяем команду.

На основе нашего сервиса и функционала мы сделали раздел Sports.ru Казахстан







Из популярных в Казахстане видов спорта, конечно, можно выделить бокс. На этом сильно сказывается фигура Геннадия Головкина. Мы видим, что также набирают обороты баскетбол, хоккей и теннис. Большую работу в этом отношении проделали местные спортивные федерации. У наших коллег очень современный подход, все делается на высоком уровне.

Через пару месяцев мы заключим контракт с баскетбольной и хоккейной федерациями, также планируем активно изучать киберспорт в Казахстане.

О планах

Мы усилились и активно идем в сторону специальных форматов. Например, недавно мы придумали собственный дизайн формы для футбольных клубов, попробовали сделать это инновационно.

В Казахстан мы пытаемся привнести те практики, которые хорошо работают в России. Чтобы показать, что спорт — это интересно, придумываем новые форматы. Выпустили новостной подкаст, его можно послушать в нашем паблике во «ВКонтакте». Возможно, скоро запустим спортивное YouTube-шоу с travel-историями. Хотим освещать Казахстан как интересную с точки зрения спорта страну.

Казахстану есть чем гордиться, поэтому мы каждую неделю анонсируем новые проекты и общаемся с партнерами, чтобы создавать совместные форматы.