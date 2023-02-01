«Руководитель — это олицетворение​ компании», — генеральный директор «Альянс Продукт» о принципах управления

Основатель одной из самых крупных дистрибьюторских компаний Кыргызстана рассказал о том, как строит корпоративную культуру и руководит командой.





Бакытбек Ускенбаев, 47 лет, город — Бишкек, генеральный директор «Альянс Продукт», @bakyt_uskenbaev

О карьере и развитии компании

В 1998 году я с отличием окончил Славянский университет в Бишкеке по специальности «Инженер-программист». В нашей семье было четверо детей. В середине и конце 90-х с деньгами было сложно. Поэтому со школьных времен я подрабатывал в разных местах: почтальоном, слесарем на заводе.

Во время учебы в университете и после него работал в разных государственных и коммерческих организациях по найму. Практически сразу начал карьеру на руководящих должностях. Проходил обучение на семинарах для топ-менеджмента.

В 28 лет стал руководителем крупной коммерческой структуры. Получил большой опыт работы. Понял, что смогу заниматься собственным бизнесом. Накопил небольшой стартовый капитал, продал машину и квартиру, вложился в компанию. Это было в 2010 году. В первые несколько лет личный доход упал в пять раз. Мы начинали с одним торговым представителем, потом выросли до пяти. Сначала было сложно получать хорошие контракты и выйти на точку безубыточности. Первую прибыль получили через три года.

Сегодня «Альянс Продукт» — это дистрибьютор товаров в Кыргызстане. В основном импортируем товары из России и Казахстана. У нас четыре филиала по республике. Оборот компании вырос в более чем 60 раз, если сравнивать его с первыми тремя годами работы. А общая численность сотрудников — более чем в 30 раз.

О корпоративной культуре

В нашей компании четко прописаны миссия и цель.

Наши ценности: честность, порядочность, дисциплина, профессионализм и взаимовыручка. Все это не пустые слова. Доводим их до каждого сотрудника. Основываем на ценностях систему мотивации и развития работников.





Мы непрерывно занимаемся обучением сотрудников: есть «Школа менеджеров». Ведем прозрачную систему учета рабочего времени и начисления зарплат.

В зависимости от стажа работы сотрудникам вручаются знаки отличия: латунный, серебряный, позолоченный и золотой. Их могут получить любые работники, вне зависимости от должности.

В отделе продаж есть особые знаки отличия. Они дают право на получение дополнительных вознаграждений.

Каждый год проводим мероприятие «Вручение знаков отличия» с участием местных звезд. Дарим подарки, вручаем премии. Также есть ежегодная конференция для подведения итогов года и ознакомления с планами на будущий год. В ней участвуют все сотрудники со знаками отличия.

Каким должен быть руководитель

У каждого руководителя свой стиль и методы управления. Они разные, но могут иметь одинаковую эффективность. Поэтому руководить можно по-разному. У меня технический склад ума. Я считаю, что для руководителя важно понимать, куда направлять организацию, четко ставить цели и достигать их, смотреть «правде в глаза».





Для меня быть руководителем — значит быть олицетворением компании. В большинстве случаев управляющие выстраивают процессы и наблюдают за ними, внося корректировки по необходимости. А в кризисные периоды важно переходить на ручное управление. В такие моменты нельзя надеяться, что кто-то другой решит все по вашей инструкции.

Для руководителя важно быть честным по отношению к себе и окружающим, уметь находить выход и возможности. Извлекать уроки из кризисных ситуаций, уметь брать ответственность на себя, «держать удар» и быть дисциплинированным.

О преимуществах и сложностях

Мне нравится управлять компанией, потому что здесь я как за рулем автомобиля, а не на пассажирском кресле. Вижу результаты своих решений, могу влиять на ситуацию и определять, каким станет бизнес в будущем.

Для меня быть руководителем — значит быть олицетворением компании







Отсюда вытекает и основная сложность — ответственность за решения. Ошибки делают все. А если ты руководитель, нужно уметь их принимать. Найти верное решение в условиях неопределенности — самая большая трудность.

Для планирования рабочего времени я использую стандартные схемы приоритетов: «срочно-важно». В первую очередь стараюсь делать то, что можно сделать быстро. Внимательно слежу, чтобы не было переработок у сотрудников, не накапливалась усталость. Использую специальные приложения: «Канбан доски» и электронный документооборот. Личное время планирую исходя из планов семьи на год.

О планах

Дистрибьютерский бизнес будет меняться в сторону перехода в логистические компании по мере роста торговых сетей. Поэтому дальнейшее развитие бренда вижу в создании и продвижении собственных торговых марок. Мы уже запустили пилотный проект по влажным салфеткам и подгузникам. Пробуем продаваться на Wildberries. Планируем выход на другие интернет-площадки.

Для эффективной работы с маркетплейсами нужно будет открыть компанию в России. Будем развивать экспорт своих марок и в другие страны Центральной Азии.