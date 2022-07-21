RPG, «королевские битвы» и шутеры: 10 мобильных игр, в которые играют по всему миру

Мобильные устройства становятся все мощнее, а игры — более детализированными, красивыми и захватывающими. Собрали подборку лучших развлечений на Android и iOS.





Genshin Impact — приключенческая ролевая игра с открытым миром, полным волшебства. Вам предстоит исследовать огромный континент Тейват, увидеть семь королевств, пройти через сюжет со всеми его крутыми поворотами. А можно просто наслаждаться окружающим миром с его высокой детализацией.

Старт Genshin Impact стал самым массовым среди китайских игр, а в год выпуска она стала номинантом в категориях «Лучшая ролевая игра» и «Лучшая мобильная игра» на The Game Awards 2020.





Многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы. В каждом матче до 100 игроков высаживаются на острове, где ищут припасы и снаряжения, которые помогут им справиться с остальными участниками и остаться последним на карте.

Игра набрала популярность вскоре после выхода и забрала десятки наград как за лучший геймплей, так и за отличный геймдизайн и мультиплеер.





Apex Legends Mobile — стратегический шутер в стиле королевской битвы. В игре вас ждут несколько видов карт, каждая из которых имеет свои особенности и большое количество персонажей с уникальными навыками.

В игре доступно несколько режимов: Королевская битва, Арена, Командный бой. А лучшие игроки смогут побороться за звание легенды в рейтинговом режиме.





Diablo Immortal — новая игра в серии Diablo от Blizzard Entertainment в жанре action RPG. Игроку на выбор предлагается шесть классов персонажей: Монах, Охотник на демонов, Некромант, Крестоносец, Монах и Чародей. За каждую победу вы получаете новые способности и прокачиваете свой уровень.





Мобильная версия одного из самых популярных футбольных симуляторов FIFA. Здесь можно создать собственную Ultimate Team, забивать голы лучшими игроками мира, улучшать команду футбольных суперзвезд и принимать участие в турнирах мирового уровня.

Играть можно под полное звуковое сопровождение: профессиональные комментарии, эффекты заполненных трибун и напряженного футбольного матча.





Streets of Rage 4 — это ретро-beat'em up с рисовкой в стиле комиксов и улучшенными игровыми механиками. Игроков ждут старые и новые персонажи, разные режимы и уровни.

Игра была тепло встречена как геймерами, так и критиками, завоевала несколько наград и номинацию как: «Лучшая экшн-игра» на The Game Awards.





Серия Call of Duty знакома каждому геймеру. Ее мобильная версия не сильно отличается от компьютерной. Это шутер от первого лица с двумя режимами: сетевая игра и королевская битва.



В игре множество карт, большое количество снаряжения, продуманные локации и классный саундтрек. Все это позволило игре в первый месяц выхода получить более 148 миллионов загрузок. И это один из крупнейших запусков мобильных игр в истории.





Продолжение популярной серии стратегических ролевых игр Fire Emblem от Nintendo на мобильных устройствах.

Игроков ждет все то, за что они полюбили оригинальную серию: эпические квесты, магические сражения, множество способностей и большое количество предметов снаряжения.





Magic Wars: Wizards Battle — бесплатная мобильная игра в жанре MOBA, которая увидела свет совсем недавно. Она уже завоевала симпатии критиков. Отмечаются интересная задумка PvP-боев, простая, но красивая 2D-графика и разнообразные способности.









Noah’s Heart — кроссплатформенная игра от китайской студии Archosaur Games.

Игрокам предстоит путешествие по экзотическому миру Ноя и знакомство с его удивительными существами и загадками. Тут нет ограничений по классам, а стиль игры вырабатывается по мере продвижения. Собственного персонажа здесь тоже можно создать почти любого, благодаря детальной кастомизации героя.