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RPG, «королевские битвы» и шутеры: 10 мобильных игр, в которые играют по всему миру
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Сегодня в 15:11

RPG, «королевские битвы» и шутеры: 10 мобильных игр, в которые играют по всему миру

Мобильные устройства становятся все мощнее, а игры — более детализированными, красивыми и захватывающими. Собрали подборку лучших развлечений на Android и iOS.


Genshin Impact


Genshin Impact.jpg

Genshin Impact — приключенческая ролевая игра с открытым миром, полным волшебства. Вам предстоит исследовать огромный континент Тейват, увидеть семь королевств, пройти через сюжет со всеми его крутыми поворотами. А можно просто наслаждаться окружающим миром с его высокой детализацией.

Старт Genshin Impact стал самым массовым среди китайских игр, а в год выпуска она стала номинантом в категориях «Лучшая ролевая игра» и «Лучшая мобильная игра» на The Game Awards 2020.


PUBG Mobile


PUBG Mobile.jpg

Многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы. В каждом матче до 100 игроков высаживаются на острове, где ищут припасы и снаряжения, которые помогут им справиться с остальными участниками и остаться последним на карте.

Игра набрала популярность вскоре после выхода и забрала десятки наград как за лучший геймплей, так и за отличный геймдизайн и мультиплеер.


Apex Legends Mobile


Apex Legends Mobile.jpg

Apex Legends Mobile — стратегический шутер в стиле королевской битвы. В игре вас ждут несколько видов карт, каждая из которых имеет свои особенности и большое количество персонажей с уникальными навыками.

В игре доступно несколько режимов: Королевская битва, Арена, Командный бой. А лучшие игроки смогут побороться за звание легенды в рейтинговом режиме.


Diablo Immortal


Diablo Immortal.jpg

Diablo Immortal — новая игра в серии Diablo от Blizzard Entertainment в жанре action RPG. Игроку на выбор предлагается шесть классов персонажей: Монах, Охотник на демонов, Некромант, Крестоносец, Монах и Чародей. За каждую победу вы получаете новые способности и прокачиваете свой уровень.


FIFA Mobile 2022


FIFA Mobile 2022.jpg

Мобильная версия одного из самых популярных футбольных симуляторов FIFA. Здесь можно создать собственную Ultimate Team, забивать голы лучшими игроками мира, улучшать команду футбольных суперзвезд и принимать участие в турнирах мирового уровня.

Играть можно под полное звуковое сопровождение: профессиональные комментарии, эффекты заполненных трибун и напряженного футбольного матча.


Streets of Rage 4


Streets of Rage 4.jpg

Streets of Rage 4 — это ретро-beat'em up с рисовкой в стиле комиксов и улучшенными игровыми механиками. Игроков ждут старые и новые персонажи, разные режимы и уровни.

Игра была тепло встречена как геймерами, так и критиками, завоевала несколько наград и номинацию как: «Лучшая экшн-игра» на The Game Awards.


Call of Duty: Mobile


Call of Duty Mobile.jpg

Серия Call of Duty знакома каждому геймеру. Ее мобильная версия не сильно отличается от компьютерной. Это шутер от первого лица с двумя режимами: сетевая игра и королевская битва.

В игре множество карт, большое количество снаряжения, продуманные локации и классный саундтрек. Все это позволило игре в первый месяц выхода получить более 148 миллионов загрузок. И это один из крупнейших запусков мобильных игр в истории.


Hero Emblems 2


Hero Emblems 2.jpg

Продолжение популярной серии стратегических ролевых игр Fire Emblem от Nintendo на мобильных устройствах.

Игроков ждет все то, за что они полюбили оригинальную серию: эпические квесты, магические сражения, множество способностей и большое количество предметов снаряжения.


Magic Wars: Wizards Battle



Magic Wars Wizards Battle.jpg

Magic Wars: Wizards Battle — бесплатная мобильная игра в жанре MOBA, которая увидела свет совсем недавно. Она уже завоевала симпатии критиков. Отмечаются интересная задумка PvP-боев, простая, но красивая 2D-графика и разнообразные способности.



Noah’s Heart


Noah’s Heart.jpg

Noah’s Heart — кроссплатформенная игра от китайской студии Archosaur Games.

Игрокам предстоит путешествие по экзотическому миру Ноя и знакомство с его удивительными существами и загадками. Тут нет ограничений по классам, а стиль игры вырабатывается по мере продвижения. Собственного персонажа здесь тоже можно создать почти любого, благодаря детальной кастомизации героя.

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