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Рождественский благотворительный базар в Астане собрал более 38 000 000 тенге
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Сегодня в 09:53

Рождественский благотворительный базар в Астане собрал более 38 000 000 тенге

4 декабря в Астане прошел XIII Рождественский Благотворительный Базар. The Ambassadors Spouses Association удалось собрать 38 500 000 тенге.

В 2022 году на Рождественском благотворительном базаре:

— были представлены 41 страна-участник

— поддержку оказали 90 волонтеров из Назарбаев Университет и Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

— участие приняли четыре международные школы и 13 благотворительных организаций

— все вырученные средства пошли на помощь 35 казахстанским благотворительным организациям.

В рамках мероприятия прошел большой розыгрыш призов. Были разыграны: автомобиль Lada X-Ray, авиабилеты в девять разных направлений, крупная бытовая техника, ювелирные изделия, вещи от всемирно известных брендов, подарочные сертификаты на проживание в гостинице и поход в лучшие рестораны Астаны, абонементы на занятия йогой и танцами, спа и массаж, косметику, ваучеры на медицинские осмотры, традиционные подарочные наборы от посольств и многое другое.

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