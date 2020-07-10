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Ростуризм и TikTok продвинут внутренний туризм
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Сегодня в 09:59

Ростуризм и TikTok продвинут внутренний туризм

Федеральное агентство по туризму договорилось о сотрудничестве с мобильным приложением TikTok. Его цель — поддержать внутренний туризм и рассказать пользователям TikTok о путешествиях по России этим летом.

На официальных аккаунтах агентств по туризму сорока российских регионов появятся короткие ролики отелей, курортов и гидов. Они поделятся информацией о регионе, достопримечательностях и интересных местах. В кампании участвуют Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Бурятия, а также Кольский полуостров и другие.

Пользователи TikTok снимут и опубликуют короткие видеоролики о своих путешествиях с одним из хештегов: #russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм. Авторов самых удачных роликов наградит TikTok.

Ежемесячная аудитория TikTok среди россиян старше 12 лет на десктопной и мобильной версиях, по данным исследовательской компании Mediascope, в апреле составила 20,1 млн человек.

Источник: adindex.ru

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#путешествия #туризм #россия #tiktok #ростуризм
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