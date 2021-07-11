Российский стартап Freestylo привлек €500 тысяч инвестиций

Сервис Freestylo позволяет сэкономить время на поиск одежды и собрать капсульный гардероб.





Компания привлекла средства частных инвесторов Манфреда Боднера и Норберта Тюфельбергера. Это первые внешние инвестиции компании. Условия сделки стороны не разглашают.

Сервис сейчас работает в Москве, средства позволят расширить бизнес. Компания планирует до конца года открыть филиал в Санкт-Петербурге, а весной 2022 года в других крупных городах.

У Freestylo есть собственный штат стилистов и служба логистики.



На сайте нет привычного ассортимента одежды. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, рассказав о своем стиле, фигуре и предпочтениях в одежде.

После этого алгоритмы отфильтруют ассортимент для пользователя, и профессиональные стилисты подберут несколько образов. Их пользователь получит с курьером.



Услуга сервиса бесплатная, покупатель платит только за понравившиеся вещи.





Искусственный интеллект и команда стилистов помогают подобрать одежду в онлайн-формате.