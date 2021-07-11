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Российский стартап Freestylo привлек €500 тысяч инвестиций
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Сегодня в 10:51

Российский стартап Freestylo привлек €500 тысяч инвестиций

Искусственный интеллект и команда стилистов помогают подобрать одежду в онлайн-формате.

Сервис Freestylo позволяет сэкономить время на поиск одежды и собрать капсульный гардероб.

Компания привлекла средства частных инвесторов Манфреда Боднера и Норберта Тюфельбергера. Это первые внешние инвестиции компании. Условия сделки стороны не разглашают.
Сервис сейчас работает в Москве, средства позволят расширить бизнес. Компания планирует до конца года открыть филиал в Санкт-Петербурге, а весной 2022 года в других крупных городах.
У Freestylo есть собственный штат стилистов и служба логистики.

На сайте нет привычного ассортимента одежды. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, рассказав о своем стиле, фигуре и предпочтениях в одежде.
После этого алгоритмы отфильтруют ассортимент для пользователя, и профессиональные стилисты подберут несколько образов. Их пользователь получит с курьером.

Услуга сервиса бесплатная, покупатель платит только за понравившиеся вещи.

Источник: vc.ru

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